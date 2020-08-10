إليك.. أطعمة تمد الجسم بمادة «الزنك» لتقوية المناعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح مستشفى الملك فهد التخصصي، فوائد الزنك لصحة الجسم والأطعمة التي يتوفر بها. Advertisements وأكد مستشفى الملك فهد التخصصي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الزنك يلعب دوراً في تعزيز المناعة الطبيعية ومقاومة البكتيريا والفيروسات. وأضاف أن مصادره هي: اللحوم الحمراء والكبد والبيض والجبن والدجاج والمكسرات.

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