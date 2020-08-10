شكرا لقرائتكم خبر عن أحبك يا أمى.. آخر كلمات نطق بها طفل توفى بمرض غامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا أحبك"، هى آخر الكلمات التى نطق بها الطفل وهو يودع والدته قبل أن يتوفى بمرض غامض، وحسب الديلى ميل البريطانية طلبت كلير ووكر التى تبلغ من العمر 31 عامًا ، من ابنها سيليان أندرسون ، الذي كان يلعب لعبة Fortnite ، أن يرتدي بيجاماته حتى يتمكنا من مشاهدة فيلم معًا، وبعدها بثوانى قليل سمعت صرخاته المرعبة ولم تفهم سببها.



الطفل

وكان كيليان مصابًا بالربو وبحمى القش وكان يتناول دواءً لحالاته الصحية، بدأت الأسرة في الاحتماء بأسابيع قبل بدء الإغلاق في 23 مارس لحماية سيليان.

ويقول الخبراء إن سيليان ربما أصيب بنوبة ربو قاتلة أو ربما رد فعل تحسسي، وينتظر نتائج الدم لتقول على وجه اليقين.

وقالت السيدة والكر إن آخر شيء قاله لها هو "أنا أحبك يا أمي" وقد ردت "أنا أحبك أيضًا يا ابنى"، ثم تابعت: "سمعته يصرخ عندما نزلت واندفعت لإخراجه للهواء ، لكنه سقط بين ذراعي عندما فتحت الباب الخلفي".

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واتصلت الأم بسيارة الإسعاف على الفور وتم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية ولكن توفى الطفل بعدها بعشر دقائق.

ولم يعرف حتى الآن سبب الوفاة حيث أنه قد يكون نتيجة تناول دواء خطأ أو نتيجة اصابته بازمة ربو شديدة كما قال الاطباء.