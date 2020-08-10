شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجى بنسبة 99٪ فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام جديدة أن عدد الأشخاص في المستشفيات الذين يموتون بسبب Covid-19 قد انخفض بنسبة 99 % منذ ذروة الوباء، وحسب الديلى ميل البريطانية تراجعت أرقام الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المستشفيات من 866 شخصًا يوميًا في ذروة الوباء في 10 أبريل إلى خمسة يوم الخميس الماضي، كما انخفض أيضًا عدد الأشخاص في المستشفيات المصابين بـ Covid-19 بنسبة 96 في المائة منذ ذروة جائحة الفيروس التاجى، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأثناء ذروة الفيروس التاجى كان موظفو المستشفى يعالجون أكثر من 17000 مريض يوميًا من فيروس كورونا في إنجلترا في منتصف أبريل، ولكن اعتبارًا من 6 أغسطس ، تُظهر البيانات الرسمية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن الموظفين كانوا يعالجون 700 مريض بفيروس كوفيد -19.

يأتي ذلك كما تم الكشف عن أن بعض المستشفيات لم يكن لديها مريض واحد بفيروس كورونا في عنابرها الأسبوع الماضي ، حيث أشار أحد كبار الأطباء إلى أن بريطانيا " تقترب من مناعة القطيع '' ، وفقًا لصحيفة صنداي تايمز .

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كما وصف أحد الأطباء الانكماش الاقتصادي بأنه "ضخم" وقال إنه لا يتوقع زيادة مستقبلية في حالات دخول المستشفى، وقال الدكتور رون دانيلز ، استشاري العناية المركزة في برمنجهام ، لصحيفة التايمز: أعتقد أن هذا غير محتمل للغاية ، لأن الحانات كانت مفتوحة لأكثر من شهر ، وكان الناس يتفاعلون بشكل كبير خلال تلك الفترة والتاريخ الطبيعي للمرض هو ذلك وسينتهي بك الأمر في المستشفى"

كما أشار إلى أن الانكماش قد يكون بسبب إصابة أكثر الأشخاص ضعفا في المملكة المتحدة بالفيروس في "مارس وأبريل '' وأن الفيروس ربما أصبح `` أقل ضراوة ''.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام الأولية اليوم عن وفاة عشرة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 في بريطانيا.