الكمون.. فوائد مذهلة للصحة والبشرة والشعر

يعد الكمون من التوابل الشائع استخدامها عند تحضير الطعام، حيث يمتاز بمذاق خاص جدا ويعطي للطعام نكهة رائعة.

ويحتوي الكمون على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية للصحة، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يحمي ويعالج الجسم من بعض الأمراض.. ونستعرض فيما يلي أهم فوائد الكمون..





فوائد الكمون للصحة

مفيد لمرضى السكري

يعتبر الكمون من الأدوية العشبية التي تستخدم للسيطرة على نسبة السكر بالدم، حيث أشارت الدراسات التي أقيمت في هذا الصدد إلى أن تناول الكمون يؤدي إلى تراجع نسبة السكر بالدم وزيادة الأنسولين والهيموجلوبين مما يحسن من حالة المريض.

علاج مشكلات المعدة

تناول الكمون يساعد على تعزيز صحة المعدة مما يساعد على التخلص من الكثير من المشكلات، ومنها الإمساك وعسر الهضم إذ إنه يساعد على إفراز الإنزيمات الهاضمة، فضلا عن أن تناول الكمون المغلي مهم للتخلص من المغص والألم الذي يصيب البطن، والتخلص من الألم المصاحب للدورة الشهرية عند النساء.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي

الكمون مهم للجهاز التنفسي حيث إنه يعتبر مضادا للاحتقان، كما أنه يساعد على التخلص من المخاط والبلغم المتراكم في منطقة الصدر والحلق، مما يساعد على التنفس بشكل أفضل، كما أنه يحتوي على مضادات البكتيريا والجراثيم، مما يؤدي إلى الحد من الإصابة بأمراض البرد والأنفلونزا.

Advertisements





التخلص من سموم الجسم

تناول مغلي الكمون يساعد على التخلص من السموم الموجودة بالجسم وخاصة بالكبد، مما يساعد على حمايته من التعرض إلى الأمراض، ويعتبر مهما لزيادة إفراز الأنزيمات الهاضمة مما يحمي الكبد.

مضاد للالتهابات

الكمون يحتوي على مضادات الالتهابات القوية مما يحمي الجسم من التعرض إلى الإصابة بالألم والالتهابات المختلفة، وهذا ما أثبتته دراسة تم ذكرها على موقع health line.

التقليل من الكوليسترول

يساعد الكمون على التقليل من نسبة الكوليسترول السيئ بالدم والتحكم في مستويات الدهون التي من الممكن أن تتسبب في حدوث ضرر بصحة القلب.

الحماية من السرطان

تناول الكمون مهم للحماية من الأورام والأمراض السرطانية، وهذا لأنه يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي والقولون والبروستاتا والمعدة.

تقوية الذاكرة

الكمون مهم لتحفيز الجهاز العصبي المركزي مما يعزز الذاكرة، ويساعد على التركيز بشكل أفضل كما أنه يستخدم لعلاج مرض باركنسون.





فوائد الكمون للبشرة والشعر