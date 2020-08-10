الهيل حليفك المذهل في اذابة دهون الكرش

يعمل الهيل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون خصوصا الكرش بشكل أفضل، نظراً الى أنه يزيد من حرارة الأيض. ويشتمل على نسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي هو يحسن عملية الهضم ويخلص الجسم من السموم والفضلات المتراكمة في الأمعاء.كما يساعد في إدرار البول وتخليص الجسم من السوائل والأملاح المخزنة في الجسم، مما يؤدي الى خسارة الكيلوغرامات الزائدة.

وصفة الهيل بالحليب لحرق الدهون

مكوناتها

ملعقتان صغيرتان من الهيل المطحون.

كوبان من الحليب.

سكر أسمر بحسب الرغبة.



طريقة تحضيرها

ضعي الحليب في وعاء على نار هادئة، مع تحريكه بين الحين والآخر. وحين يسخن الحليب، أضيفي إليه الهيل المطحون، مع الاستمرار في التحريك لمدة خمس دقائق. من ثم أضيفي السكر الى خليط الهيل والحليب، وقلبي الخليط الى أن يذوب السكر، بعدها ارفعيه عن النار.

كيفية استخدامها

تناولي كوبين من مشروب الهيل والحليب يومياً، صباحاً ومساءً، وسيساعدك في في التخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في جسمك، لا سيما في منطقتي البطن والأرداف.

مشروب الهيل وحليب اللوز

ملعقة من هذا الخليط قبل النوم تعمل على حرق الدهون العنيدة التي تراكمت خلال فصل الشتاء بسبب كثرة السعرات الحرارية التي تناولتها؛ بحثا عن الطاقة والتدفئة.

إليك مشروب حليب اللوز وإكليل الجبل يقدمه استشاري التغذية عبد العزيز حجازي، لعل مكونات تلك المشروب وغناها بحليب اللوز خيار أفضل لمن يعانون بمشاكل في الجهاز الهضمي.

أما عن الزنجبيل والقرفة فكلاهما من المكونات الفعالة في حرق الدهون وخفض الكوليسترول والدهون في الدم.

أما المريمرية فهي من أفضل الأعشاب لإراحة الجهاز الهضمي، كما أن لها مفعول السحر في حرق الدهون وإنقاص الوزن.

مكونات المشروب:

- ملعقتان من مغلي المريمية.

- 3 ملاعق من مغلي إكليل الجبل.

- نصف ملعقة من حليب اللوز.

- نصف ملعقة صغيرة قرفة.

- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

- نصف ثمرة موز.

- ملعقتين من مغلى الهيل.

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي ابدئي في خلط كل المكونات؛ حتى تتجانس جيداً ثم ابدئي في تناول ملعقة منه قبل النوم لمدة 30 يوماً، وستذهلين بالنتيجة بدءاً من حرق الدهون مروراً بإنقاص الوزن.

ليس ذلك فقط بل وتحسين الهضم ومحاربة الغازات بالمعدة والأمعاء.

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شراب الهيل المنحّف

هل تذوقت هذا الشراب يوماً؟ أياً تكن إجابتك، إليك هذه الوصفة التي قد يساعدك تناولها على حرق الدهون المتراكمة في جسمك وعلى خسارة وزنك الزائد. إذاً:

-ضعي، على النار، القليل من الماء مع ملعقة طعام من بذور الهيل ودعي المزيج يغلي.

-أضيفي عوداً من القرفة.

-دعي المزيج يرتاح لنحو 10 دقائق.

-تناولي كوباً من هذا الشراب عند استيقاظك من النوم ثمّ عند الساعة العاشرة صباحاً فالرابعة من بعد الظهر فالسادسة مساء.

طريقة عمل شاي الهيل

- أضيفي ملعقة طعام من الهيل المطحون وكبش قرنفل ورشة من القرفة إلى 250 ملل من الماء.

-أتركي المزيج على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

-أضيفي ملعقة وسط من الشاي الأسود. أتركي المزيج يرتاح لنحو 5 دقائق قبل أن تقومي بتصفيته.

-أضيفي الحليب والسكّر حسب رغبتك

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فوائد الهيل لتعزيز جمالك

- تعمل بذور الهيل على ترطيب بشرتكِ، ومكافحة بكتيريا جلديّة لها دور كبير في ظهور حبّ الشباب، وتلك البكتيريا تطلق أنزيماً خاصّاً يؤثّر في الأحماض الشحميّة الموجودة في الجلد، وبالتالي تؤدّي إلى حدوث التهابات جلديّة وظهور حبّ الشباب. هذا النوع من البكتيريا حسّاس على أغسال الهيل، فإذا واضبتِ على استعمالها يوميّاً تخفّ الدمامل أو النتوءات الجلديّة.

- تساعد بذور الهيل على ارتفاع درجة الحرارة الداخليّة والخارجيّة للجسم، ممّا يؤدّي إلى تنشيط الدورة الدمويّة، حيث تتمتّع بقدرة فائقة تمنح الجسم الدفء وتعمل على رفع حرارته بدرجة مناسبة تساعده في عمليّة الإفراز المنتظم للعرق. أمّا بالنسبة للكميّة المطلوبة للجسم تعود إلى الحالة الفسيولوجيّة للجسم والأمراض التي يجب معالجتها .

- يعتبر الهيل من التوابل الجيّدة لصحّة شعركِ، تساعد على تقوية جذوره والحصول على شعر متألّق ورائع، إذْ تحتوي بذوره على زيت الألوفيرا. له فوائد في مكافحة بعض الفطريّات التي تسبّب قشرة الرأس، وذلك باستخدام غسول من الهيل لتنظيف الشعر يوميّاً. سخّنيه جيّداً ثمّ صفّيه وضعيه ليوم واحد بأكمله على الشعر.

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