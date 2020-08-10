شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات الأكل ومشاكل الغدة الدرقية لدى الرجال تؤدى لتجعد الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الشعر المجعد هو الشعر الذي يبرز أو يتجعد بعيدًا عن الرأس ويبدو ضبابيًا أو منتفخًا، التجعد مشكلة شائعة يتعامل معها الرجال ذوو الشعر الجاف، تميل أنواع الشعر المجعد أو المتعرج بشكل خاص إلى الجفاف والتطاير، ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك العديد من الأسباب وراء تجعد الشعر بعضها مشاكل طبية وصحية مثل اضطرابات الاكل وقصور الغدة الدرقية.

ووفقا للتقرير فإن تغيير عادات العناية بالشعر يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو التخلص من هذه المشكلة حيث يساهم الغسيل المفرط والتدفئة المنتظمة واستخدام المنتجات التي تجفف الشعر في التطاير.

أسباب الشعر المجعد عند الرجال

يتكون شعرك من ثلاث طبقات.من الداخل إلى الخارج ، هذه الطبقات هي النخاع ، القشرة ، والجلد، يتكون الجلد الخارجي من خلايا مسطحة متداخلة تشبه القوباء المنطقية على السطح مهمتها هي حماية الأجزاء الداخلية من الشعر من التلف البيئي والمساعدة في حبس الرطوبة.

عندما يصبح الشعر جافًا أو تالفًا ، ترتفع البشرة بدلاً من الاستلقاء عندما يحدث ذلك ، يصبح الشعر أضعف وأكثر عرضة للتلف الذي قد يساهم في التجعد.

Advertisements

قد يساهم ما يلي في التطاير:

طقس: عندما يكون الجو حارًا ورطبًا ، فإن الرطوبة في الهواء تجعل الشعر يمتص الرطوبة والانتفاخ.يؤدي هذا التورم إلى ثني الشعر بشكل غير منتظم ويصبح مجعدًا.

التعرض للشمس: يمكن أن تسبب الأشعة فوق البنفسجية من الشمس تلونًا وهشاشة وتجعدًا.

الشامبو المفرط: يمكن لغسل الشعر كثيرًا أن يجرده من زيته الطبيعي ويجعل الشعر جافًا ومتطايرًا وعرضة للتشابك.

الماء المكلور: يمكن أن تجفف المياه المكلورة في حمامات السباحة الشعر.

التجفيف: تسخين الشعر يمكن أن يضر الشعر ويساهم في التجعد.

احتكاك: يمكن أن يؤدي الاحتكاك الناتج عن ارتداء القبعات الضيقة أو تجفيف المناشف إلى إتلاف البشرة وطبقات الشعر الداخلية.

الظروف الصحية: يمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي إلى سوء التغذية الذي يجعل شعرك جافًا وهشًا، وقد تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية ومجموعة متنوعة من الحالات الطبية الأخرى إلى الجفاف.