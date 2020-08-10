كورونا حول العالم.. تسجيل وفيات وإصابات في عدة دول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت عدة دول حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 49 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي اليوم 9 من أغسطس/ آب صعودا من 23 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج.

وسجلت اللجنة أيضا 31 حالة جديدة خالية من الأعراض مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84668 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 572 وفاة و23010 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصل إجمالي العدد في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة إصابة و101049 وفاة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحد

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس.

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وذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 28 حالة من بينها 17 حالة انتقال محلي للعدوى، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 14626.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يجعل إجمالي عدد الوفيات يستقر عند 305، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد المتعافين تماما من الفيروس 13658 بزيادة 16 عن اليوم السابق.

وأعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، تسجيل 19 حالة وفاة و322 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اليوم الاثنين هذه الأرقام ما يرفع حصيلة الوفيات من الفيروس في الولاية إلى 229 وإلى 314 على مستوى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.

وفي المكسيك ، تراجعت أعداد الوفيات والإصابات حيث سجلت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 292 وفاة و4376 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا انخفاضا من 695 وفاة و6495 إصابة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي العدد في المكسيك إلى 480278 حالة إصابة 52298 وفاة.

وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.