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شكرا لقرائتكم خبر عن لو حاسس دايما بكسل ..7 أطعمة هتجدد نشاطك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالكسل والارهاق من أبرز الحالات الصحية التى نتعرض لها فى الفترة الاخيرة وخصوصا مع دخول فصل الصيف، ولكن يؤثر ذلك على صحة الجسم، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الأطعمة الصحية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة وحسب ما ذكره healthline موقع وهى:
1:المكسرات
تعتبر المكسرات من أفضل أنواع الاطعمة التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتعمل على تعزيز صحة الجسم، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
2:الموز
يحتوى الموز على كمية عالية من الكربوهيدرات والالياف والبوتاسيوم وغيرها من العناصر التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتحميه من الامراض والضعف.
3:الشوفان
يحتوى الشوفان على العديد من الفيتامينات التى تغذى الجسم وتمده بالنشاط والطاقة والحيوية.
4:اللحوم الخالية من الدهون تعتبر الافضل دائما فى تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض ، كما انها تجدد النشاط والطاقة.
5:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار، وخصوصا الخضراوات الورقية.
6:الشيكولاته الداكنة، من افضل أنواع الحلوى التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية وتمد الجسم بالنشاط والطاقة، لذا ينصح بتناولها دائما.
7:الافوكادو، من الفواكه المحببة عند الكثيرون حيث يتميز بمذاقه الطيب والمختلف كما يحتوى على عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة.
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