شكرا لقرائتكم خبر عن رائحة الفم الكريهة قد تعنى إصابتك بمرض اللثة أو الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رائحة الفم الكريهة مشكلة مزعجة لكثير من الناس وكشفت أخصائية صحة الأسنان في لندن آنا ميدلتون أهم أسباب رائحة الفم الكريهة، ففي الحالات الشديدة يمكن أن يكون من أعراض أمراض اللثة، والتي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للثة والأسنان والفم والفك إذا تركت دون علاج وفي حالات أخرى، يعد هذا مجرد علامة على أنك بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي أو شرب المزيد من الماء، بحسب جريدة ديلي ميل البريطانية.

أسباب رائحة الفم الكريهة1-لديك مرض اللثة

أوضحت آنا أن معظم البالغين في المملكة المتحدة يعانون من درجة ما من أمراض اللثة وأوضحت "إذا كنت تعاني من أمراض اللثة، فقد تنزف لثتك عند تنظيف أسنانك بالفرشاة ، وقد يكون لديك رائحة كريهة أو طعم سيء في فمك".

تحدث أمراض اللثة بسبب تراكم الترسبات على الأسنان واللثة تسبب البكتيريا تكوّن السموم التي تهيج اللثة إذا لم يتم علاجه ، فإنه يمكن أن يتلف اللثة وعظام الفك ويسبب فقدان الأسنان.

2. أنت لا تشرب كمية كافية من الماء

أوضحت آنا أن البكتيريا التي تعيش في الفم تميل إلى التكاثر مع جفاف الفم، مما يعني أن عدم شرب كمية كافية من الماء قد يكون سببًا لرائحة الفم الكريهة.

وهذا يؤدي إلى انخفاض اللعاب الذي يعمل بمثابة عازل للفم وقالت إن شرب الماء يمكن أن يقلل من رائحة الفم الكريهة حيث تقوم بشطف جزيئات الطعام بين التنظيف الروتيني بالفرشاة.

3. لديك نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

يمكن أن يؤدي تخطي الكربوهيدرات إلى رائحة الفم الكريهة هذا لأنه عندما يعمل الجسم بشكل أساسي على مخازن الدهون، فإن جسمك يكسر الدهون للحصول على الطاقة، ويخلق"الكيتونات ".

أحد هذه العناصر هو" الأسيتون "الذي يمكن أن يجعل أنفاسك لها رائحة" فاكهة حلوة "أو تكون قوية بما يكفي لرائحتها مثل"مزيل طلاء الأظافر ".

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4. أنت مصاب بالسكري

عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري ، فإن جسمه إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين بفعالية.

عادة ، يقوم الأنسولين بتكسير الجلوكوز لتوفير الطاقة إذا لم يتمكن الجسم من الحصول على طاقته من الجلوكوز ، فإنه يبدأ في حرق الدهون للحصول على الوقود بدلاً من إنتاج "الكيتونات".

مع تراكم الكيتونات ، فإنها تزيد من حموضة الدم ، والتي يمكن أن تكون سامة".

5. الأدوية

قالت آنا إن العديد من الأدوية ستسهم في رائحة الفم الكريهة عن طريق تجفيف الفم.

وتشمل هذه الأدوية أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والأقراص المنومة ومدرات البول ومضادات الهيستامين.

6. تحب القهوة

سيعرف عشاق القهوة أنها سبب شائع لرائحة الفم الكريهة القهوة لها رائحة قوية جدًا لكن الكافيين الموجود في القهوة هو الذي يمكن أن يجفف فمك".

هذا الانخفاض في اللعاب يسمح للبكتيريا بالنمو داخل فمك. وأضافت أن البكتيريا تلتصق بعد ذلك بلسانك ولثتك وأسنانك وداخل خديك مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

من الممكن أيضًا أنه إذا كان لديك حليب في قهوتك ، فقد تتفاقم المشكلة ، لأن حليب الألبان يشجع نمو البكتيريا.