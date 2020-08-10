فوائد زيت القرنفل على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر زيت القرنفل من الزيوت الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الميكروبات والفيروسات كما يعتبر مضاد قوى للفطريات، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك العديد من الفوائد الصحية لزيت القرنفل وهى:

فوائد زيت القرنفل

1:يعتبر زيت القرنفل من أفضل علاجات التهابات اللثة والم الاسنان نظرا لما يحتويه من خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا فيعتبر مسكن طبيعى للألم وتقرحات اللثة، وذلك عن طريق غرغرة الفم بزيت القرنفل مع المياه الفاترة.

2:يحتوى زيت القرنفل على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

3:نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات فهو يعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من المشاكل التى يتعرض لها.

4:يحتوى زيت القرنفل على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض المختلفة والفيروسات.

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5:يعتبر زيت القرنفل مضاد قوى للالتهابات و الجروح ولدغات ولسعات الحشرات، وذلك عن طريق تطبيق زيت القرنفل على المنطقة المصابة.

6:يحتوى زيت القرنفل على نسبة كبيرة من الخصائص والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج نزلات البرد والانفلونزا.

7: له دور فعال فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى مثل التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد والأنفلونزا، نظرا لما يحتويه من خصائص مضادة للبكتيريا.

8:يستخدم زيت القرنفل مسكن طبيعى لألم العضلات والمفاصل وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للالتهاب والألم.

9: يعتبر زيت القرنفل من مستحضرات التجميل الطبيعية حيث إنه يعمل على علاج مشاكل البشرة ويكافح علامات الشيخوخة ويعالج التجاعيد وعلامات التمدد.

10: يعزز صحة الشعر ويحميه من التلف والتساقط.