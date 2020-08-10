شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض مرض السكري الخفي منها ألم يشبه الدبابيس في قدميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض مرض السكري الخفي شائعة ولمرض السكري الكثير من العلامات المبكرة، ولكن بعض الأعراض خفية، في هذا التقرير نتعرف على اعراض مرض السكري الخفي ومنها كثرة التبول والعطش الزائد وغيرها من اعراض مرض السكري الخفي، بحسب موقع " unchealthcare".



مرض السكري الخفي

اعراض مرض السكري الخفي

اعراض مرض السكري الخفي تشمل:

كثرة التبول

يتبول معظم الناس من أربع إلى سبع مرات في اليوم إذا كنت تذهب إلى الحمام بشكل أكثر من المعتاد، وخاصة الاستيقاظ عدة مرات في الليل للذهاب، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيك تعملان لوقت إضافي للتخلص من السكر الزائد في الدم.

ضع في اعتبارك أن شرب الكثير من الماء ، خاصة في المساء، قد يكون السبب وراء كثرة التبول.

العطش الشديد

إذا كنت تشرب أكثر من 4 لترات يوميًا ولا يروي الماء عطشك، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الجوع الشديد

عندما لا يتم تنظيم سكر الدم بشكل صحيح، فإنه يرسل رسائل متضاربة إلى عقلك حول الحاجة إلى الطعام.

تجد نفسك تأكل مرات أكثر من المعتاد في اليوم أو تعاني من الجوع الشديد حتى بعد الوجبة.



اعراض مرض السكري الخفي

ضعف عام وتعب

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عندما لا يتمكن السكر من الوصول إلى خلاياك لتنشيطها ، يتعين على كليتيك العمل لوقت إضافي لإزالة السكر الزائد هذا يمكن أن يترك الشعور بالضعف والتعب.

إذا كنت تشعر بأنك لا تستطيع إبقاء عينيك مفتوحتين بعد تناول وجبة ، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

اعراض السكري الخفي الشعور بدبابيس وإبر في القدمين

يمكن أن يؤدي السكر الزائد في الدم إلى إتلاف النهايات العصبية، خاصة تلك الأعصاب الموجودة في أبعد ما يكون عن الحبل الشوكي مثل قدميك.

ضبابية الرؤية

يمكن أن يتسبب السكر العالق في الدم في تورم العدسة في العين مما يجعل من الصعب تركيز عينيك عندما يكون السكر مرتفعًا حقًا ، تتشوش رؤيتك ، ولكن عندما ينخفض ​​السكر مرة أخرى ، يتلاشى.

حكة في الجلد

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية المقترن بفقدان السوائل (من كثرة التبول) إلى جفاف الجلد. الجلد الجاف يؤدي إلى حكة في الجلد.



مرض السكري الخفي

بطء التئام الجروح وزيادة التهابات الجلد

يؤدي استمرار السكر في الدم إلى إحداث فوضى في الأوردة والشرايين وتعطيل الدورة الدموية. بدون تدفق الدم المناسب ، يستغرق شفاء الجروح والكدمات وقتًا أطول ، وتكون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد.

تقلب المزاج

قد يؤدي سكر الدم غير المستقر إلى مزاج سئ يحاكي ارتفاع سكر الدم أيضًا أعراض الاكتئاب مثل انخفاض الطاقة والرغبة في البقاء في السرير.

التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة

تعد مستويات السكر العالية في البول أرضًا خصبة للبكتيريا والخميرة بالقرب من الأعضاء التناسلية تأتي التهابات المسالك البولية (UTI) مع إحساس بالحرقان أثناء التبول وبول عكر أو داكن أو كريه الرائحة وتأتي عدوى الخميرة مع الحكة والحرقان الأشخاص المصابون بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأنواع من العدوى.