شكرا لقرائتكم خبر عن فحص دم يوضح المرضى المعرضين لخطر أعلى بسبب COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد باحثو جامعة جورج واشنطن (GW) 5 مؤشرات حيوية ، موجودة في الدم ، مرتبطة باحتمالات أعلى للتدهور السريري والوفاة لدى مرضى COVID-19، وتساعد هذه النتائج ، المنشورة في مجلة Future Medicine ، الأطباء على توقع نتائج أفضل لمرضى COVID-19 في الولايات المتحدة.

قال خوان رييس ، العضو المنتدب في الدراسة وأستاذ الطب المساعد في مدرسة GW: "عندما بدأنا في علاج مرضى COVID-19 لأول مرة ، شاهدناهم يتحسنون أو يزدادون سوءًا ، لكننا لم نكن نعرف السبب"، و خرجت بعض الدراسات الأولية من الصين والتي تبين أن بعض المؤشرات الحيوية كانت مرتبطة بنتائج سيئة."



فحص دم يوشح المعرضين لحالات أسوء من كورونا

قام فريق البحث الأمريكى، بتقييم 299 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 وتم إدخالهم إلى مستشفى GW بين 12 مارس و 9 مايو 2020. ومن هؤلاء المرضى ، تم تقييم جميع المؤشرات الحيوية الخمسة - IL-6 و D-dimer و CRP و LDH و ferritin .

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من بين هؤلاء المرضى، ارتبطت المستويات المرتفعة من هذه المؤشرات الحيوية بالالتهاب واضطراب النزيف ، مما يُظهر خطرًا متزايدًا لدخول وحدة العناية المركزة والدعم التنفسي وأيضا احتمالية الموت، وحدثت أعلى احتمالات الوفاة عندما كان مستوى LDH أكبر من 1200 وحدة / لتر ومستوى D-dimer أكبر من 3 ميكروغرام / مل.

قال شانت أيانيان ، دكتوراه في الطب ، المؤلف الأول للدراسة: "نأمل أن تساعد هذه المؤشرات الحيوية الأطباء في تحديد مدى الحاجة إلى علاج المرضى بقوة ، وما إذا كان يجب خروج المريض ، وكيفية مراقبة المرضى الذين يعودون إلى المنزل ، من بين القرارات السريرية الأخرى".

في الوقت الحالي ، يحدد الأطباء مخاطر تدهور COVID-19 والوفاة بناءً على العمر وبعض الحالات الطبية الأساسية ، مثل حالة نقص المناعة والسمنة وأمراض القلب.

ولكن قد يساعد إجراء فحص دم بسيط للمرضى الذين تم إدخالهم إلى قسم الطوارئ ، اتخاذ القرارات بناءً على المؤشرات الحيوية الموجودة ، على زيادة المساعدة في اتخاذ القرارات السريرية في نقطة الرعاية.