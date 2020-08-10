شكرا لقرائتكم خبر عن مليون شخص فى بريطانيا أقلعوا عن التدخين لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها جمعية العمل حول التدخين والصحة أن أكثر من مليون شخص في بريطانيا قد توقفوا عن التدخين منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وقال ما يقرب من النصف (41٪) إنها كانت استجابة مباشرة للمخاوف الصحية المتزايدة أثناء جائحة الفيروس التاجي، ووجدت الدراسة أيضًا أن كبار السن يقلعون عن التدخين بمعدلات أبطأ من الشباب، على الرغم من تصنيفهم في الفئة الأكثر ضعفًا.

وبحسب موقع "إنسايدر" قال سوراف دوت، أحد الذين أقلعوا عن التدخين "لا أريد أن أكون في المستشفى مع قناع أكسجين على وجهي وأجد صعوبة في إخبار أحبائي بما أشعر به وقررت الإقلاع عن التدخين خوفا من مضاعفات الفيروس".قبل أن تنتشر جائحة الفيروس التاجي، كان سوراف دوت يدخن ما يصل إلى ست سجائر في اليوم.

اعتاد المؤلف البالغ من العمر 38 عامًا من لندن هذه العادة كطريقة للاسترخاء من امتحانات الكلية ولكن مع مرور السنين وجد أن ذلك ساعده على التركيز، وأصبح ضروريًا أثناء ممارسة مهنته.

قال دوت: "يلهم التدخين كتاباتي، ويخرجني من المزاج الكئيب ويجري الكلام على قلمي ".

ولكن مع انتشار فيروس كورونا في العالم، قرر دوت- الذي حاول الإقلاع عن التدخين في الماضي، لكنه لم ينجح في ذلك- أن الوقت قد حان للاستسلام لذلك ، بعد 18 عامًا من التدخين ، أقلع عن هذه العادة السيئة.

قال دوت " لقد جعل كوفيد 19 مسألة صحتي موضع تركيز بالنسبة لي كما لم يحدث من قبل."

ووفقًا لمسح أجرته مؤخرًا جمعية العمل الخيرية البريطانية حول التدخين والصحة (ASH) والتي أجريت في الفترة من 15 أبريل إلى 20 يونيو، فقد أقلع أكثر من مليون شخص في بريطانيا عن التدخين.

وأضافت الدراسة أن ما يقرب من نصف هؤلاء (41٪) قالوا إنها استجابة مباشرة للمخاوف الصحية المتزايدة أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث تسبب COVID-19 ، المرض الناجم عن فيروس كورونا ، حتى الآن في وفاة أكثر من 700 ألف شخص حول العالم.

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المدخنون أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا

في الأشهر القليلة الماضية، كان الباحثون يحاولون معرفة مدى قوة الصلة بين المدخنين والإصابة بفيروس كورونا.

وجدت دراسة حديثة أجرتها جمعية الأبحاث حول النيكوتين والتبغ أن المدخنين أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأعراض فيروس كورونا.

فحص البحث أكثر من 11000 مريض كوفيد -19 ووجد أن حوالي 30٪ من أولئك الذين لديهم تاريخ من التدخين رأوا أن حالتهم تتطور إلى حالة أكثر خطورة أو حرجة.

وجدت دراسة أخرى نُشرت الشهر الماضي من قبل باحثين في جامعة كاليفورنيا، أن واحدًا من كل ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات COVID-19 الشديدة ، حيث تلعب عادات التدخين دورًا كبيرًا.

يعتبر المرضى معرضين للخطر إذا كان لديهم عامل خطر واحد على الأقل حددته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بما في ذلك الأمراض المزمنة والتدخين.

المزيد من الشباب يقلعون عن التدخين

يبدو أن المدخنين الأصغر سنًا يقلعون عن التدخين بمعدل أعلى بكثير من نظرائهم الأكبر سنًا.

ووجدت الدراسة التي أجرتها ASH أنه من بين مليون شخص أقلعوا عن التدخين بين أبريل ويونيو، هناك 400 ألف تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عامًا.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن المرض يشكل مخاطر خاصة للمدخنين.

في يوليو، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يقتل التدخين 8 ملايين شخص سنويًا، ولكن إذا احتاج المدخنون إلى مزيد من الحافز للتخلص من هذه العادة، فإن الوباء يوفر الحافز لذلك".