اعرف أعراض وعلامات جلطة المخ بعد إصابة اليوتيوبر مصطفى الحفناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت إصابة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي بجلطة في المخ بمثابة جرس إنذار للجميع خاصة الشباب، لمعرفة علامات وأعراض جلطة المخ وإنقاذها سريعاً، خاصة أن الحفناوي والذي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة وهو الآن في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات ولديه فقدان كامل للوعي واشتباه بتعرضه لشلل نصفي، في هذا التقرير نقدم لكم أعراض جلطة المخ بعد إصابة اليوتيوبر .



مصطفى حفناوي

اعراض جلطة المخ بعد إصابة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي

جلطة المخ تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى منطقة من الدماغ تعتمد الأعراض على منطقة الدماغ المتأثرة بفقدان إمداد الدم ويمكن أن تشمل تغيرات في الإحساس أو التحكم في الحركة.

وبحسب موقع "Medicine net" تعتمد أعراض جلطة المخ أيضًا على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة ، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

يتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.



مصطفى حفناوي

اعراض جلطة المخ تعتمد على:

-التصرف بسرعة أمر بالغ الأهمية إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بجلطة المخ يمكن أن يقلل العلاج الفوري للسكتة الدماغية من الآثار طويلة المدى للسكتة الدماغية ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر وفاة الشخص بسبب السكتة الدماغية.

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FAST هو اختصار يمكن أن يساعدك في التعرف بسرعة على علامات وأعراض التحذير من جلطة المخ أو السكتة الدماغية وفقاً لما ذكرته رابطة السكتات الدماغية الأمريكية.



مصطفى حفناوي

أعراض جلطة المخ وعلامات الانذار

استخدم FAST لتذكر العلامات والأعراض التالية للسكتة الدماغية والتعرف عليها:

F اختصاراً لـ Face تدلى الوجه، اطلب من الشخص الذى تشك في إصابته بجلطة في المخ أن يبتسم، وانظر إذا كان أحد الجانبين يتدلى. قد يكون جانب واحد من الوجه مخدرًا أيضًا، وقد تبدو الابتسامة غير متساوية.

A: اختصاراً لـ Arm وهو ضعف الذراع. اطلب من الشخص رفع ذراعيه..هل يوجد ضعف أو تنميل في جانب واحد؟ انجراف ذراع واحد للأسفل هو علامة على ضعف في جانب واحد.

S: اختصاراً لـ speechصعوبة الكلام قد يعاني الأشخاص المصابون بسكتة دماغية من تلعثم في الكلام أو صعوبة في التحدث على الإطلاق قد يكون الكلام غير مفهوم اطلب من الشخص تكرار جملة بسيطة والبحث عن أي خلل في الكلام.

T اختصارا لـ time أى حان الوقت للاتصال بالإسعاف فوراً إذا أظهر شخص ما أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، حتى إذا اختفت الأعراض، فاتصل بالاسعاف وانقل الشخص إلى المستشفى على الفور.