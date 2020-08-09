استقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني دميانوس قطار من منصبه المزيد

الخليج 365الأحد 2020/8/9 10:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، استقالته من الحكومة بعد ساعات على استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في وقت لا يزال حزب الله ورئاسة الجمهورية يضغطان باتجاه عدم إسقاط حكومة حسان دياب.
ووفق تقارير إعلامية لبنانية فإن وزراء الدفاع والمالية والداخلية،يتجهون إلى استقالتهم خلال الساعات المقبلة.
وفي بيان له قال "قطار" الذي يعتبر من أكثر الوزراء المقربين من رئيس الحكومة حسان دياب، إنه "أمام هول الفاجعة، وإنحناءً لأرواح الضحايا الابرياء، وتضامناً مع الجرحى والمصابين وذويهم أتقدّم بإستقالتي من الحكومة".
،وأضاف أن :" الاستقاله تأتي كذلك في ظلّ آليات نظام عقيم ومترهّل أضاع العديد من الفرص، وتجاوباً مع قناعاتي وضميري".
وبعد استقالة عبد الصمد وانتشار معلومات عن توالي الاستقالات عقد رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعا موسعا مع الوزراء الذين رفضوا التعليق بعد الاجتماع واكتفت وزيرة المهجرين لميا يمين بالقول "لا قرار بالاستقالة"، من جهته، قال وزير حزب الله عماد حب الله "لا استقالة والحكومة صامدة ومستمرون بالعمل ونقوم بمسؤولياتنا تجاه الناس".
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