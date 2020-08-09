سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 9 أغسطس 2020

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك العاملة "حكومية- خاصة" بالسوق المصري، وسط هدوء نسبي في التعاملات، وبلغ متوسط سعر الشراء 15.91 جنيه، وللبيع 16.01 جنيه.



وسجل سعر الدولار 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 3 قروش. واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند 15.90 جنيه للشراء 16.03 جنيه للبيع.

وللشهر الثاني على التوالي، زاد احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو/ تموز الماضي ليصل إلى 38.31 مليار دولار بزيادة 150 مليون دولار عن يونيو/ حزيران السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد وصل 45.5 مليار دولار قبل أزمة "كورونا" التي أدت لخسارة احتياطي البلاد نحو 10 مليار دولار ما بين شهري مارس/ آذار ومايو/ أيار الماضيين.

أقل سعر للدولار

سجل الدولار أقل سعر صرف بالسوق المصرية عند مستوى 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري "أكبر البنوك الحكومية"، وهو السعر ذاته في بنوك، مصر، الإسكندرية، البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي CIB.

وجاء سعر العملة في بنكي التنمية الصناعية، وبلوم، عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار عند مستوى 15.93 جنيه للشراء و16.03 في بنوك: المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي AIB، قناة السويس، عودة، كريدي إجريكول، المصري الخليجي، المشرق، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، الشركة المصرفية العربية، وإتش اس بي سي HSBC.

أعلى سعر للدولار

وسجلت 3 بنوك عاملة في السوق المصرية أعلى سعر لصرف الدولار، عند مستوى 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، وهي: أبوظبي الإسلامي، البركة، والتعمير والإسكان.

سعر اليورو والإسترليني

بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، وعن سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل 20.40 جنيه للشراء و21.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي في مستهل تعاملات اليوم، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وحافظ الدرهم الإماراتي على مستواه في سوق الصرف المصرية، مسجلا 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي جاء عند مستوى 49.61 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع/ وفقا لشاشة البنك الأهلي.