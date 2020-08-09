سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 9 أغسطس 2020.. الدينار الكويتي يقفز

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد استقرارا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مع ثبات سعر الدولار على شاشة بنك السودان المركزي مسجلا 55 جنيها سودانيا للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة من صباح الأحد بالسوق (السوداء)، نحو 147 جنيها .

ووضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، ترتيبات تتعلق بتحقيق ولاية الوزارة على المال العام، ترقباً لقرار حكومي بإحالة تبعية جميع الشركات والهيئات العامة للمالية، ونوهت إلى أنها من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في تعاملات الأحد بسوق الصرف السودانية الموازية 161 جنيها، فيما جاء السعر الرسمي بالبنك المركزي عند مستوى 65.30 جنيه للشراء، و65.63 جنيه للبيع.

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وحقق سعر الجنيه الإسترليني في سوق الصرف السودانية السوداء، نحو 181 جنيها، مقابل 72.22 جنيه للشراء و72.58 جنيه للبيع في السوق الرسمية.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل الريال السعودي في السوق الموازية سعر 37.30، على شاشات بنك السودان المركزي جاء سعره عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل في سوق السودان الموازية 37.80 للشراء و38 جنيها للبيع، ورسميا سجل 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وقفز الدينار الكويتي في التعاملات المبكرة من صباح الأحد ليسجل في السوق الموازية سعر 451.25 جنيه للشراء، و454.54 جنيه للبيع، فيما جاء سعره الرسمي عند مستوى 178.97 جنيه للشراء، و179.87 جنيه للبيع.