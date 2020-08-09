شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نتائج اختبارات الكبد غير الطبيعية ترتبط بحالات COVID-19 السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الباحثون في مركز ييل للكبد الأمريكى، أن المرضى المصابين بـ COVID-19 تعرضوا لاختبارات كبد غير طبيعية بمعدلات أعلى بكثير مما اقترحته الدراسات السابقة.وأظهرت الدراسة التى نشرت فى مجلة طب الكبد "Hepatology" أيضًا أن المستويات الأعلى من إنزيمات الكبد، كانت مرتبطة بنتائج أسوأ لهؤلاء المرضى ، بما في ذلك دخول وحدة العناية المركزة والتهوية الميكانيكية والموت.

وكانت دراسات سابقة في الصين أيضا قد أكدت أن ما يقرب من 15٪ من مرضى COVID-19 خضعوا لاختبارات كبد غير طبيعية.



اختبارات الكبد غير الطبيعية وحالتا كورونا السيئة

ووجدت دراسة جامعة ييل ، التي نظرت بأثر رجعي إلى 1827 مريضًا من COVID-19 تم نقلهم إلى المستشفى بين مارس وأبريل ، و حدوث اختبارات الكبد غير الطبيعية كان أعلى بكثير - بين 41.6٪ و 83.4٪ من المرضى ، اعتمادًا على في الاختبار المحدد.

وقام باحثو جامعة ييل بفحص 5 اختبارات للكبد ، بحثوا في عوامل مثل الارتفاعات في الانزيمات التي تشير إلى التهاب خلايا الكبد، وزيادة في البيليروبين ، مما يشير إلى ضعف الكبد، وزيادة مستويات الفوسفاتيز القلوي (ALP) ، مما قد يشير إلى التهاب القنوات الصفراوية.

على الرغم من أن الباحثين لا يعرفون لماذا كانت نسبة حدوث اختبارات الكبد غير الطبيعية أعلى بكثير مما كانت عليه في الدراسات السابقة من الصين ، قال المؤلف الكبير الدكتور جوزيف ليم ، أستاذ الطب ومدير برنامج ييل لالتهاب الكبد الفيروسي ، إن الاختلافات الصحية الأخرى بين الصينيين وسكان الولايات المتحدة تفسير ذلك.

وأضاف "يمكننا التكهن بأن المرضى الأمريكيين قد يكون لديهم معدل متزايد من عوامل الخطر الأخرى مثل مرض الكبد الدهني الكحولي أو غير الكحولي، حيث إن مرض الكبد منتشر بين سكان الولايات المتحدة.

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وقال الدكتور مايكل ناثانسون ، أستاذ الطب في غلاديس فيليبس كروفت (أمراض الجهاز الهضمي) ، وأستاذ بيولوجيا الخلية ، ومدير مركز الكبد في ييل ، وأحد مؤلفي الدراسة: "في الولايات المتحدة ، ما يقرب من الثلث من الناس يعانون من مرض الكبد الدهني ، وعدة ملايين من الناس يعانون من التهاب الكبد المزمن B أو C. "

ولكن وفقا للباحثين، بغض النظر عما إذا كان المرضى قد أتوا إلى المستشفى يعانون من مشاكل كبدية حالية أو أصيبوا بها أثناء دخولهم المستشفى المرتبط بـ COVID-19 ، فقد لوحظ وجود ارتباط قوي بين اختبارات الكبد غير الطبيعية وشدة حالات COVID-19.

قال ناثانسون إنه بدلاً من أن يؤدي الكبد نفسه إلى نتائج أسوأ لدى مرضى COVID-19 ، فمن المرجح أن يكون العضو يتأثر بالالتهاب المفرط المرتبط بـ COVID-19 والآثار الجانبية للعلاجات ذات الصلة.

أشارت الدراسة إلى وجود علاقة بين الأدوية المستخدمة في علاج كوفيد -19 الحاد وتلف الكبد ، وأبرزها عقار توسيليزوماب، حيث لاحظ الباحثون وجود ارتباط قوي بين استخدام أدوية COVID-19 واختبارات الكبد غير الطبيعية" ، لكنهم أضافوا أنهم لا يستطيعون بثقة أن يستنتجوا أن الاختبارات غير الطبيعية كانت بسبب "إصابة الكبد التي يسببها الدواء" بدلاً من مرض.