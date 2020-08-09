شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاحات التى تؤخذ داخل الأنف توفر فاعلية أكبر وآثار جانبية أقل.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلط جائحة COVID-19 المستمرة الضوء على تطوير اللقاح، وبينما تتسابق العديد من اللقاحات عبر التجارب السريرية ، يواصل الأطباء والباحثون العمل على تطوير تقنيات لقاحات جديدة لإنتاج أكثر اللقاحات فعالية مع أقل آثار جانبية.

تُظهر دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو وجامعة ديوك الأمريكية، إمكانية وجود مثل هذه اللقاحات ، باستخدام الألياف النانوية بمستضدات لتهيئة جهاز المناعة ضد غزو محتمل.

أظهر بحثهم ، الذي نُشر في مجلة Science Advances ، أن هذه الألياف النانوية يمكن أن تحفز استجابة مناعية وتنشط الخلايا دون استخدام مواد مساعدة إضافية ، والتي يمكن أن تحفز الالتهاب وترتبط بآثار جانبية شائعة للقاح ، مثل وجع في موقع الحقن أو حمى منخفضة الدرجة.



لقاحات الأنف ذات كفائة أعلى وأثرا جانبية أقل

وقالت المؤلفة الرئيسية المشاركة أنيتا تشونج ، دكتوراه ، أستاذة الجراحة في جامعة شيكاغو للطب"أردنا أن نفهم كيف عالج الجسم نظام الألياف النانوية هذا ، من تفاعله الأول مع الجهاز المناعي إلى النقطة التي أدى فيها إلى استجابة مناعية كاملة" ، ومن أجل تصور امتصاص الألياف النانوية ، قررنا تجربة المسار الأنفي ، لأنه سيتيح لنا الوصول إلى الخلايا في الرئتين ويسمح لنا بتتبع حركتها في العقد الليمفاوية ."

في الدراسة ، استفاد الباحثون من تقنية الألياف النانوية الخاصة بهم لاختبار نوع معين من اللقاح ، يسمى لقاح الوحدة الفرعية ، والذي يستخدم فقط بروتينًا معينًا يهدف إلى العمل كمستضد رئيسي لتحفيز الاستجابة المناعية.

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وهذا على عكس الأنواع الأخرى من اللقاحات ، مثل اللقاحات الحية المضعفة أو اللقاحات المعطلة ، التي تتحدى جهاز المناعة بإدخال الفيروس بأكمله ، في شكل أقل ضراوة أو غير نشط.

لكل نوع من أنواع اللقاح مزايا وعيوب ؛ يمكن أن توفر اللقاحات الحية المضعفة أكبر قدر من الحماية ، ولكن نظرًا لاحتوائها على العامل الممرض الفعلي ، لا يمكن استخدامها في كثير من الأحيان للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

قال المؤلف الأول يوهوي سي ، وهو عالم أبحاث في جامعة شيكاغو ، يوهوي سي ، "الميزة الرئيسية للقاحات الوحيدات هي السلامة لأنها لا تنطوي على تكاثر مسببات الأمراض الحية"، "ومن ناحية أخرى ، لزيادة فعاليتها ، تتطلب لقاحات الوحيدات مواد مساعدة وجرعات متكررة للحث على مناعة طويلة الأمد ضد المرض".

المواد المساعدة لها جانب سلبي كبير يتمثل في إثارة الالتهاب، وهذا يجعل من الصعب إيجاد التوازن بين الحصول على استجابة مناعية قوية بما يكفي وجعل اللقاح آمنًا وخاليًا من الآثار الجانبية قدر الإمكان"، وتابع: "الألياف التي طورناها فريدة من نوعها من حيث أنها لا تتطلب هذا الالتهاب".

بينما كانت الدراسة تهدف في المقام الأول إلى الكشف عن الآلية التي يمكن من خلالها للألياف النانوية أن تحفز الاستجابة المناعية ، فإن النتائج تظهر أيضًا أن هذه التقنية لديها إمكانات كبيرة لتوليد لقاحات آمنة وفعالة داخل الأنف.