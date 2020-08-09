شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعتنى بنفسك فى العزل المنزلى اذا كنت تعانى من أعراض خفيفة لكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنصح معظم مرضى COVID-19 بالبقاء في المنزل إذا لم يتأثروا بشدة بمضاعفات نتيجة إصابتهم بالفيروس، ولكن هل عرفت كيف يمكنك الاعتناء بنفسك أثناء فترة العزل.على الرغم من أن بعض مرضى COVID-19 يتأثر بشدة ، إلا أن الكثير منهم يعاني من أعراض خفيفة فقط، ووفقًا للإرشادات الصحية ، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة إلى المستشفى، بينما يمكن للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين يعانون من مظاهر خفيفة البقاء في عزلة منزلية.

قواعد العزل المنزليتقترح المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية وفقا لتقرير موقع " healthsite"، أن الشخص مؤهل للعزل المنزلي فقط إذا تم تعيينه سريريًا كحالة خفيفة جدًا / ما قبل الأعراض / بدون أعراض من قبل المسئول الطبي المعالج.

على ذلك ، يحتاج الشخص إلى التسهيلات اللازمة في المنزل للعزل الذاتي وعزل أفراد الأسرة الآخرين، وفيما يلي بعض الإرشادات الهامة الأخرى للعزل المنزلي للمرضى المصابين بفيروس COVID الخفيف أو بدون أعراض:

قبل الذهاب للعزل في المنزل ، يجب على المريض ملء تعهد بالعزل الذاتي يفيد بأنه سيتبع إرشادات الحجر الصحي، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الطبيب المعالج أو الطبيب.

يجب أن يكون مقدم الرعاية موجودًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع المريض، وعلى اتصال بالمستشفى المعالج أو المسؤول الطبي طوال فترة العزل في المنزل.

مراقبة الحالة الصحية للمريض وتطلب التدخل الطبي الفوري إذا كان المريض يعاني من صعوبة في التنفس ، أو ألم مستمر أو ضغط في الصدر ، أو تشوش ذهني ، أو تنميل في الأطراف ، وما إلى ذلك.

يجب أن يوافق الشخص المعزول أيضًا على مراقبة ظروفه الصحية ومواصلة تحديث مسؤول المراقبة بالمنطقة بشكل متقطع. كيفية الاعتناء بنفسك أثناء العزلة بالمنزل

على الرغم من أن حالات COVID-19 تتزايد بسرعة فائقة في جميع أنحاء العالم ، إلا أن الخبر السار هو أن معظم المرضى يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة يمكن الاعتناء بهم من خلال الرعاية المنزلية المناسبة. إلى جانب الرعاية الذاتية ، تحتاج أيضًا إلى وضع خطة لحماية الآخرين في المنزل من انتقال العدوى، إليك كيف يمكنك الاعتناء بنفسك وحماية الآخرين أثناء العزلة في المنزل: راقب نفسك بحذرتحتاج إلى مراقبة نفسك بانتظام لمعرفة الحمى ومعدل النبض وتشبع الأكسجين إذا كنت تعاني من عدوى COVID-19. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض مكثفة. ومع ذلك ، لا داعي للذعر. يمكن أن تكون الحمى غير منتظمة وقد تختلف درجة حرارة جسمك من وقت لآخر. هذه هي سمة عدوى COVID-19. تأكد أيضًا من الالتزام بجدول الأدوية الموصوفة لك. كيفية الاعتناء بنفسك أثناء العزلة بالمنزلعلى الرغم من أن حالات COVID-19 تتزايد بسرعة فائقة في جميع أنحاء العالم ، إلا أن الخبر السار هو أن معظم المرضى يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة يمكن الاعتناء بهم من خلال الرعاية المنزلية المناسبة. إلى جانب الرعاية الذاتية ، تحتاج أيضًا إلى وضع خطة لحماية الآخرين في المنزل من انتقال العدوى، إليك كيف يمكنك الاعتناء بنفسك وحماية الآخرين أثناء العزلة في المنزل:راقب نفسك بحذرتحتاج إلى مراقبة نفسك بانتظام لمعرفة الحمى ومعدل النبض وتشبع الأكسجين إذا كنت تعاني من عدوى COVID-19. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض مكثفة. ومع ذلك ، لا داعي للذعر. يمكن أن تكون الحمى غير منتظمة وقد تختلف درجة حرارة جسمك من وقت لآخر. هذه هي سمة عدوى COVID-19. تأكد أيضًا من الالتزام بجدول الأدوية الموصوفة لك.





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كن منتبهًا لما تأكله كن منتبهًا لما تأكله من الضروري تضمين الكثير من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي، سوف يزيدون من تناولك لفيتامين سي ، المعروف بتعزيز مناعتك، حيث يساعد نظام المناعة القوي في التعافي المبكر من أي عدوى بما في ذلك COVID-19.

حدد لنفسك غرفة منفصلةهذه هي الخطوة الأولى والأولى للعزل المنزلي، وقبل أن تعزل نفسك هناك ، تأكد من عدم وجود أي شيء يحتاجه الآخرون، مع التأكد من وجود كل ما تحتاجه في تلك الغرفة.

تأكد أيضًا من تناول وجبة متوازنة تحتوي على كمية كافية من البروتينات والكربوهيدرات والدهون، وإذا كنت تعاني من فقدان الشهية ، التزم بوجبات صغيرة ومتكررة.

يعد فقدان حاسة الشم والتذوق من الأعراض الشائعة لعدوى COVID-19، سيساعدك شرب ماء الليمون كل يوم، علاوة على ذلك ، سيزيد الليمون جرعتك من فيتامين سي. احصل على حصة من الزنك بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الجيد زيادة تناول الزنك، في الآونة الأخيرة ، اكتسب اسمًا لنفسه بينما يتعلق الأمر بتخفيف أعراض COVID-19، وتعتبر الجوافة والقرنبيط والكيوي وخضر البنجر مصادر جيدة لهذا المعدن. يمكنك أيضًا التفكير في إضافة الزنجبيل والكركم إلى وجباتك. إنها مفيدة بشكل خاص في تخفيف الألم والسعال والبرد ، وكلاهما مرتبط بعدوى COVID-19. احصل على حصة من الزنك بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الجيد زيادة تناول الزنك، في الآونة الأخيرة ، اكتسب اسمًا لنفسه بينما يتعلق الأمر بتخفيف أعراض COVID-19، وتعتبر الجوافة والقرنبيط والكيوي وخضر البنجر مصادر جيدة لهذا المعدن. يمكنك أيضًا التفكير في إضافة الزنجبيل والكركم إلى وجباتك. إنها مفيدة بشكل خاص في تخفيف الألم والسعال والبرد ، وكلاهما مرتبط بعدوى COVID-19.





تخزين الأساسياتمن المهم أن أحصل على إمدادات كافية من العناصر الأساسية خلال أيام الحجر الصحي، من مواد غذاية والأدوية اللازمة والملابس، لضمان عدم خروجك من الغرفة.