شكرا لقرائتكم خبر عن عكس الشائع.. النظافة الإضافية المفرطة ضد COVID-19 لن تضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء جائحة COVID-19 ، يتم تذكيرنا باستمرار بممارسة النظافة الجيدة من خلال غسل أيدينا بشكل متكرر وتنظيف المساحات التي نعيش ونعمل فيها بانتظام، وتهدف هذه الممارسات إلى إزالة أو قتل الفيروس التاجي المسبب لـ COVID-19 ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالعدوى.

ولكن كانت هناك بعض الأقاويل بأن استخدام معقم اليدين وممارسة إجراءات النظافة الأخرى في كثير من الأحيان، يمكن أن يضعف جهاز المناعة لدينا ، عن طريق تقليل تعرض أجسامنا للجراثيم ومعها فرصة "تدريب" دفاعاتنا المناعية، ولكن الجديد هو أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن النظافة الزائدة سوف تضعف أجهزة المناعة.



فرضية النظافة المفرطة فرضية النظافة المفرطة من أجل وظيفة المناعة الصحية ، من المهم أن نتعرض لمجموعة متنوعة من الحشرات في البيئة ، والمعروفة باسم الميكروبات، ومعظم هذه الأشياء لا تجعلنا مرضى.

الاعتقاد بأن المستوى العالي من التنظيف والنظافة الشخصية يضعف جهاز المناعة لدينا هو تفسير شائع لما يسمى "فرضية النظافة"، وهي نظرية تقترح أن بيئة الطفل الصغير يمكن أن تكون "نظيفة للغاية" ، ولن يتعرضوا لما يكفي من هذه الميكروبات لتحفيز جهاز المناعة لديهم بشكل فعال أثناء تطوره.

الحجة هي أن هذا يؤدي إلى زيادة الحساسية والربو وبعض اضطرابات المناعة الذاتية، لكن العلماء ألغوا هذه الفرضية في السنوات الأخيرة ، حيث أظهرت الأبحاث أن هناك عدة أسباب أخرى لزيادة حدوث هذه الحالات.



النظافة المفرطة لا تؤثر على المناعة

كيف يعمل جهاز المناعةيعمل جهاز المناعة وفقا لموقع "ميدكال" على حماية أجسامنا من الأشياء التي تهدد بإصابتنا بالمرض، من المواد الكيميائية الضارة والبكتيريا والفيروسات إلى الخلايا السرطانية. كيف يعمل جهاز المناعةيعمل جهاز المناعة وفقا لموقع "ميدكال" على حماية أجسامنا من الأشياء التي تهدد بإصابتنا بالمرض، من المواد الكيميائية الضارة والبكتيريا والفيروسات إلى الخلايا السرطانية.

ويتكون من خطي دفاع، الأول هو الجهاز المناعي "الفطري" ، الذي يستجيب بسرعة لمجموعة من مسببات الأمراض لمحاربة العدوى ومنع تلف الأنسجة، والجهاز المناعي "التكيفي" ، المكون من الخلايا المناعية التي تطور استجابة أكثر استهدافًا أو محددة لمحاربة الجراثيم الأشد مثل الفيروسات.



ما الذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة ؟ ما الذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة ؟

يمكن لبعض جوانب نمط حياتنا الحديث أن تضعف جهاز المناعة لدينا. وتشمل هذه:

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قلة النوم

بعض الأدوية والإفراط في استخدام المضادات الحيوية

انخفاض مستويات فيتامين د

نظام غذائي غربي غني بالأطعمة المصنعة ، واستهلاك أقل للفواكه والخضروات

قلة النشاط البدني

التوتر والقلق.

ولكن لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن احتياطات النظافة الإضافية ستضعف جهاز المناعة لدينا أو تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا أو الفيروسات.

فالميكروبات موجودة في كل مكان: في الهواء وفي الطعام وفي النباتات والحيوانات والتربة والماء، ويمكن العثور عليها على كل سطح تقريبًا ، بما في ذلك داخل جسمك وخارجه.

ستساعد تدابير النظافة الموصى بها خلال COVID-19 في الحد من انتشار الفيروس التاجي وتقليل خطر الإصابة بالعدوى بشكل كبير - ولكنها لن تقضي على جميع الميكروبات في حياتنا.

كثرة غسل اليدين ، خاصة إذا تم استخدام المطهر ، يمكن أن يعطل المنطقة الأحيائية الطبيعية للجلد ، مما قد يؤدي إلى زيادة التهابات الجلد، ولكن يمكن السيطرة على ذلك باستخدام المرطبات.

لكن تدابير النظافة الإضافية خلال COVID-19 لن تضعف جهاز المناعة لدينا، وعلى العكس من ذلك ، فهي حيوية في السيطرة على الوباء، لذا إذا كنت قلقًا بشأن جهازك المناعي ، فلا تتوقف عن غسل يديك أو الحفاظ على نظافة منزلك. الأهم من ذلك ، اتباع نظام غذائي صحي متوازن ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والاعتناء بصحتك العقلية.