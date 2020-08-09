شكرا لقرائتكم خبر عن واقيات كورونا تنذر بكارثة بيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وكالة "كيودو"، اليابانية، أن البيئة مهددة بالتلوث بالكمامات المستعملة مرة واحدة للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19."

ونقلاً عن شهادة الغواصين، أفادت الوكالة، أنه على طول ساحل اليابان، بدأت الكمامات الطبية المرمية بإحداث تلوث المياه.

وأضافت الوكالة بأن كمية النفايات الطبية في البيئة زادت أيضا في الدول الأوروبية. وتستشهد "كيودو" أيضًا ببيانات علماء البيئة من فرنسا، الذين يخشون من أنه ستكون هناك كمامات في البحر قريبًا أكثر من قناديل البحر.

وكتبت الوكالة بأن زيادة استخدام الكمامات وقفازات اللاتكس ووسائل الحماية الأخرى ضد فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من تلوث محيطات العالم، ويحذر دعاة حماية البيئة من أنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الآن، فستواجه البشرية كارثة حقيقية.

ويرتدي العالم كله تقريبا، كمامات في الشوارع ووسائل النقل.

إرشادات وقائية:

من الضروري جدا اتباع سبل الوقاية حفاظا على الصحة العامة، ومن أهم الإرشادات:

-استخدام المناديل عن السعال فعندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك؛ لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.

-استخدام واقي الوجه ما أمكن لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.

-عدم الخروج إلا للضرورة.

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-عدم ملامسة الوجه أثناء الخروج.

-ضرورة عدم التصافح بالأيدي.

-ضرورة عدم التعانق.

-الاهتمام يما يرفع مناعة الجسم.