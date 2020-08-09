اطمن على نفسك.. فحوصات الدم والأشعة تكشف إصابتك بالتصلب المتعدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصلب المتعدد هو مرض مزمن من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد عندما يهاجم الجهاز المناعي المايلين الذي يحمي الألياف العصبية في النخاع الشوكي والدماغ ويسبب صعوبة في الاتصال بين الأعصاب والدماغ ويؤدي إلى تلف الأعصاب، وقد يكون من الصعب تشخيص التصلب المتعدد فلا يوجد اختبار واحد يمكنه تشخيصه بدلاً من ذلك ، يتطلب التشخيص عادةً اختبارات متعددة لاستبعاد الحالات الأخرى ذات الأعراض المماثلة بعد أن يجري طبيبك فحصًا بدنيًا ، فمن المحتمل أن يطلب عدة اختبارات مختلفة إذا اشتبه في أنك قد تكون مصابًا بالتصلب المتعدد، بحسب موقع "Health line".

فحوصات الدم والآشعة تكشف إصابتك بالتصلب المتعددتحاليل الدم

من المحتمل أن تكون اختبارات الدم جزءًا من الفحص الأولي إذا اشتبه طبيبك في احتمال إصابتك بالتصلب المتعدد، لا يمكن أن تؤدي اختبارات الدم حاليًا إلى تشخيص قاطع لمرض التصلب العصبي المتعدد، ولكن يمكنها استبعاد الحالات الأخرى. تشمل هذه الأمراض: مرض لايم، اضطرابات وراثية نادرة، مرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

يمكن تشخيص كل هذه الاضطرابات بفحص الدم وحده يمكن أن تكشف اختبارات الدم أيضًا عن نتائج غير طبيعية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشخيصات مثل السرطان أو نقص فيتامين ب 12.

التصوير بالرنين المغناطيسي

التصوير بالرنين المغناطيسي هو الاختبار المفضل لتشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد مع اختبارات الدم الأولية، يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي موجات الراديو والمجالات المغناطيسية لتقييم محتوى الماء النسبي في أنسجة الجسم ويمكنها اكتشاف الأنسجة الطبيعية وغير الطبيعية ويمكنهم اكتشاف المخالفات.

يقدم التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا مفصلة وحساسة للدماغ والحبل الشوكي..إنها أقل توغلاً بكثير من الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية ، وكلاهما يستخدم الإشعاع.

سيبحث الأطباء عن شيئين عند طلب التصوير بالرنين المغناطيسي مع تشخيص مشتبه به لمرض التصلب العصبي المتعدد الأول هو أنهم سيتحققون من أي تشوهات أخرى يمكن أن تستبعد مرض التصلب العصبي المتعدد وتشير إلى تشخيص مختلف، مثل ورم في المخ. سيبحثون أيضًا عن أدلة على إزالة الميالين.

طبقة المايلين التي تحمي الألياف العصبية دهنية وتصد الماء عندما لا يتضرر ومع ذلك ، في حالة تلف المايلين، يتم تقليل محتوى الدهون هذا أو تجريده تمامًا ولم يعد يصد الماء نتيجة لذلك، ستحتفظ المنطقة بالمياه ، والتي يمكن اكتشافها بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.

لتشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد، يجب على الأطباء العثور على دليل على إزالة الميالين. بالإضافة إلى استبعاد الظروف المحتملة الأخرى، يمكن أن يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي دليلًا قويًا على حدوث إزالة الميالين.

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البزل القطني

يستخدم البزل القطني أحيانًا في عملية تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد سيؤدي هذا الإجراء إلى إزالة عينة من السائل الدماغي الشوكي (CSF) للاختبار.

أثناء العملية ، يتم إدخال إبرة في أسفل الظهر وبين الفقرات وفي القناة الشوكية ستجمع هذه الإبرة المجوفة عينة من السائل الدماغي النخاعي للاختبار.

يستغرق البزل النخاعي عادةً حوالي 30 دقيقة

سيستخدم الأطباء الذين يطلبون إجراء البزل القطني أثناء عملية تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد الاختبار لاستبعاد الحالات ذات الأعراض المماثلة سيبحثون أيضًا عن علامات مرض التصلب العصبي المتعدد ، على وجه التحديد:

-مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة تسمى الأجسام المضادة IgG

-كمية عالية بشكل غير عادي من خلايا الدم البيضاء

-يمكن أن يصل عدد خلايا الدم البيضاء في السائل النخاعي للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد إلى سبع مرات أعلى من الطبيعي ومع ذلك ، يمكن أن تحدث هذه الاستجابات المناعية غير الطبيعية بسبب حالات أخرى.

اختبار الجهد

تقيس اختبارات الجهد (EP) النشاط الكهربائي في الدماغ الذي يحدث استجابةً للتنبيه مثل الصوت أو اللمس أو البصر.يثير كل نوع من المحفزات إشارات كهربائية دقيقة ، والتي يمكن قياسها بواسطة الأقطاب الكهربائية الموضوعة على فروة الرأس لمراقبة النشاط في مناطق معينة من الدماغ.

عندما يطلب الأطباء إجراء اختبار EP ، فسيبحثون عن ضعف انتقال موجود على طول مسارات العصب البصري. يحدث هذا عادة في وقت مبكر إلى حد ما في معظم مرضى التصلب المتعدد.