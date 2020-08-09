5 أعراض لتجلط الدم

واحدة من آليات الدفاع في الجسم هي تجلط الدم، ويمكن أن تسبب الجلطات الدموية نوبة قلبية، وبالتالي، من المهم التعرف على أعراض تجلط الدم والبحث عن مساعدة طبية فورية، قبل أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة

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إليك أبرز أعراض تجلط الدم، يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

1. السعال المفاجئ..

يعد السعال غير المبرر، أحد الأعراض الرئيسية لتجلط الدم؛ حيث يحتاج أيضاً إلى مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس.

2. ضيق في التنفس..

يحدث ضيق التنفس عندما تنقطع قطعة من الجلطة وتنتقل إلى الرئة وتسبب تهيجاً.

3. تشنج الأوردة..

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عندما يتجلط الدم في الأوردة، لا يعود الدم إلى القلب، ويحدث عدد من الأعراض مثل: الاحمرار والتورم والدفء والألم في الساقين أو الذراعين، هذا يمكن أن يسبب الألم مثل التشنج.

4. ألم في الصدر..

عندما يتجلط الدم في الشرايين في القلب؛ فإن العلامات والأعراض تشمل ألماً في الصدر أو ضغط، وعندما يترافق ألم الصدر مع التنفس العميق، استشيري الطبيب على الفور.

هذه هي العلامة الأكثر شيوعاً لتجلط الدم، يمكن أن تظهر جلطات الدم على شكل خطوط حمراء على طول الأوردة، ويجب عدم اعتبارها مجرد عروق طبيعية.

5. تورم الساقين..

يُعرف تورم الساقين أيضاً بتجلط الأوردة العميقة؛ حيث تتأثر الدورة الدموية، هذه الحالة تمنع نقل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية؛ مما يسبب التورم، وبالتالي تجب معالجته على الفور.