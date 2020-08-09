شكرا لقرائتكم خبر عن فرص فعالية لقاح كورونا قد تكون 50 % فقط.. وخبراء ينصحون بارتداء الأقنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن لقاح فيروس كورونا المعتمد قد ينتهي به الأمر ليكون فعالًا بنسبة 50٪ فقط، حيث قال الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إن فرص فعالية لقاح COVID-19 بنسبة 100٪ "ليست كبيرة".

وحسب سكاى نيوز قال في ندوة عبر الإنترنت في جامعة براون: "لا نعرف حتى الآن ما هي الفعالية، ولا نعرف ما إذا ستكون 50٪ أو 60٪.ولكن أود أن تكون 75٪ أو أكثر".

وحذر الدكتور فوسي من أنه "يجب عدم التخلي عن نهج الصحة العامة أبدًا" ، حيث قد يكون من شبه المستحيل تطوير لقاح تصل فاعليته إلى 98٪.

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هذا يعني أنه يجب على الأمريكيين الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء أغطية الوجه في الأماكن المغلقة أو الحشود الكبيرة لوقف انتشار الفيروس.

كشفت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية ، أن الخبراء المستقلين سيتعين عليهم مراجعة أي لقاح قبل الموافقة عليه.

وقالت إدارة الغذاء والدواء (FDA) إنها ستنظم لجنة استشارية خارجية قبل إعطاء الضوء الأخضر ، في محاولة واضحة لطمأنة الناس بأنها لن تقطع الزوايا في السباق لتقديم المناعة.

كما حث الدكتور Fauci الدول على الاستجابة بأسرع ما يمكن لزيادة 1٪ أو 2٪ فقط في حالات الإصابة بفيروس كورونا ، ويأتي ذلك بعد أن تجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة 160 ألفًا مع تسجيل 4.91 مليون حالة على مستوى البلاد.