كيف يدعم فيتامين سى بناء جهاز المناعة فى الجسم؟.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين سي هو واحد من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ومعروف بفوائده في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان، والحفاظ على البشرة شابة ومتوهجة، وتعزيز المناعة، ومنذ أن بدأ جائحة الفيروس التاجي، كان هناك تركيز كبير على بناء المناعة وتعزيز خط الدفاع الأول للجسم نظرًا لعدم وجود لقاح للفيروس حتى الآن، ولا أي علاج محدد فمن المهم إعداد الجسم بشكل طبيعى لمواجهة الفيروس.
وفى هذا الإنفو جراف، نتعرف معا على كيفية دعم فيتامين سى لبناء جهاز المناعة فى الجسم، ومصادر الحصول عليه.
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