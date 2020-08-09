شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة اليوتيوبر مصطفى الحفناوى.. كيف تنقذ شخصاً مصابا بجلطة المخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصطفى الحفناوي أحد مشاهير السوشيال ميديا وهو يوتيوبر له شعبية واسعة، تعرض مؤخراً لأزمة صحية بعد إصابته بجلطة في المخ وبسبب التشخيص الطبي الخاطئ أصبح الآن في غيبوبة وفى اشتباه لحدوث شلل نصفى، حيث لم يتم إنقاذه في الوقت المناسب، في هذا التقرير نقدم لكم دليلاً مبسطا لكيفية إنقاذ شخص مصاب بجلطة المخ في الوقت المناسب .



مصطفى حفناوي

وبحسب موقع everydayhealth قال ماثيو دي فيبرت، أستاذ مساعد في طب وجراحة الأعصاب في جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا الأمريكية: "بعد جلطة المخ الحادة، يكون الوقت جوهريًا.. كلما أسرع الشخص المصاب في الوصول إلى المستشفى، زاد احتمال قدرة الأطباء على إعادة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة ، مما يحافظ على خلايا الدماغ.. وكلما احتفظنا بخلايا دماغية أكثر، كانت فرص الشفاء أفضل ".

كيف تتصرف بسرعة لإنقاذ مصاب بجلطة المخ بعد إصابة مصطفى الحفناوي

-تعرف على كل أعراض جلطة المخ

هناك بعض أعراض جلطة المخ التي يجب أن تكون قادرًا على التعرف عليها، أي ظهور مفاجئ لمشكلة في الرؤية والكلام - سواء كانت كلمات مبهمة أو كلام ليس له معنى - أو ضعف في جانب واحد من الوجه أو الجسم هي علامات على الإصابة بجلطة المخ ويمكن أن يصاحب الجلطة أيضًا الارتباك وعدم الانتباه والصداع، إذا كنت في شك قم بالذهاب للمستشفى لا تنتظر لترى ماذا سيحدث.

اتصل بالاسعاف فوراً

لا تضيع الوقت بالاتصال بأحد أفراد الأسرة أو صديق أو طبيب الشخص، من المهم الحصول على مساعدة فورية للسكتة الدماغية لزيادة فرص الشفاء التام.

ابق مع من تحب

يجب أن تتأكد من عدم حدوث أي ضرر إضافي لضحية جلطة المخ ابق مع المريض لمنعه من السقوط أو زيادة إصابة نفسه.

-دوّن بعض الملاحظات

قم بتدوين الوقت الذي حدثت فيه جلطة المخ هذه معلومات بالغة الأهمية لاحقًا إذا كان المريض يأخذ أي دواء ، فقم بعمل قائمة بالأدوية (بما في ذلك الجرعة إذا كنت تعرف ذلك)، وإحضار الأدوية التي يتناولها معك إلى المستشفى.

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-لا تقدم للشخص الطعام أو الدواء

على الرغم من أن معظم جلطات المخ ناتجة عن انسداد في أحد الشرايين، إلا أن بعض السكتات الدماغية ناتجة عن نزيف من شريان انفجر، لذا إعطاء الأسبرين لشخص مصاب بهذه الحالة يمكن أن يزيد الأمر سوءًا.

-ابق هادئا

على الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا، إلا أنه من المهم أن تؤمن نفسك وتؤكد لمصاب السكتة الدماغية أن كل شيء سيكون على ما يرام

حاول التركيز على الموقف وذكّر نفسك بأنك تفعل كل ما بوسعك للمساعدة وطمئن من تحب.

-حافظ على نظرة إيجابية

يتحسن معظم المرضى بما يكفي للعودة إلى المنزل والعمل بشكل مستقل، حتى لو كانت لديهم بعض الأعراض الدائمة.

من المفيد معرفة أن السكتة الدماغية تبدأ عادةً في أشد حالاتها ثم تتحسن، أحيانًا بسرعة كبيرة..هناك متسع كبير للأمل.. البقاء هادئًا والتفكير بوضوح يمكن أن يساعد حقًا.