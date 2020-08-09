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شكرا لقرائتكم خبر عن دهون الكبد تعرضك لهذه الكوارث والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
حذر البروفسور الفرنسي كريستوف بورو، المتخصص في المعدة والأمعاء والكبد بمستشفى تولز الفرنسية والسكرتير العام لجمعية الفرنسية لدراسات أمراض الكبد، من ارتفاع نسبة الدهون فى الكبد إلى 30%.
وأكد أن بلوغ هذه النسبة أو أكثر منها يضاعف فرص الإصابة بحدوث الارتشاح الشحمي، وتؤدي إلى ترسب "الدهون الثلاثية في الخلايا، مسببة تليف الكبد وزيادة فرص سرطان الكبد.
وشدد البروفيسور الفرنسي على أن هذه التطورات تتم في صمت، باستثناء الشعور بألم خفيف فى الجانب الأيمن وحساسية عند اللمس والشعور بالغثيان والإغماء، وكل ذلك يظهر فى المراحل المتقدمة من المرض، ليتم الكشف عنه من خلال تحليل أنزيمات في الدم لمعرفة مدى تضخم الكبد .
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الإحصاءات عن تضاعف معدلات إجراء عمليات زرع الكبد في الولايات المتحدة بين الأشخاص الذين لا يتناولون الكحوليات، بسبب إفراطهم في تناول الأغذية الدسمة والسكريات وعدم ممارسة الرياضة والمشي لمدة 45 دقيقة، جنبا إلى جنب مع زيادة مستويات الكوليسترول ومرض السكر.
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