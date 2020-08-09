إنفوجراف.. نصائح لحماية الأطفال من كورونا في المصيف

ساهم انتشار فيروس كورونا المستجد في إحداث بعض التغييرات في كيفية قضاء عطلة الصيف، خاصة بالنسبة للعائلات التي تقضي العطلة بصحبة أطفالها.

ورغم أن العديد من الدراسات العلمية أكدت عدم نقل مياه البحر والمسابح للفيروس، إلا أن الإجراءات الوقائية تظل الضمان الوحيد لحماية الأطفال من الإصابة بهذا الوباء العالمي.

ونصحت العديد من الأبحاث أولياء الأمور باتباع جملة من الإجراءات لحماية الأطفال في المصيف، يوضحها الإنفوجراف التالي:



