إنفوجراف.. الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها‎

حدَّد مركز أبوظبي للصحة العامة مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في إمارة أبوظبي، موضحاً أن الإجراءات تأتي حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وتشمل الإجراءات ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، واقتصار حضور الجنازة على 50 شخصاً، ومنع المصافحة ولمس أقارب المتوفى عند تقديم واجب العزاء، ومنع التزاحم عند تشييع الميت.

الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها‎..



