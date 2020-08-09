الخليج 365الأحد 2020/8/9 03:21 م بتوقيت أبوظبي
حدَّد مركز أبوظبي للصحة العامة مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في إمارة أبوظبي، موضحاً أن الإجراءات تأتي حرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
وتشمل الإجراءات ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، واقتصار حضور الجنازة على 50 شخصاً، ومنع المصافحة ولمس أقارب المتوفى عند تقديم واجب العزاء، ومنع التزاحم عند تشييع الميت.
الإنفوجراف التالي يستعرض أهم الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها..
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.