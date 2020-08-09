شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كالروايات.. زوجان يتوفيان بعد إصابتهما بفيرس كورونا بفارق 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كانت قصة حبهما كالروايات مثل قصص الحب النادرة التى يحكى عنها الكثيرون، ولكن شاء القدر أن تكون نهايتهم نفس المصير ويشعر كل منهم بنفس الألم حتى انتهت حياتهم بعد صراع مع الفيروس التاجى.

وحسب سكاى نيوز فإن كيث وجويندولين روبنسون ، زوجين من كاليفورنيا ، كانا مثل نوح وآلي من رواية نيكولاس سباركس الرومانسية الشهيرة التي تحولت إلى فيلم The Notebook ، وفقًا لابنهما.

وقال ديلون آدامز ابنهما إن الاختلاف الوحيد هو أنهم لم يموتوا في نفس الوقت بينما يمسكون بأيديهم ، و توفى الزوجان ، بعد قصة حب وزواج لمدة 35 عامًا ، بفارق 11 يومًا بعد محاربة فيروس كورونا.



الزوجان

قال آدامز إن الزوجين ، من فاليجو ، كاليفورنيا ، كانا أفضل أصدقاء التقيا في المدرسة الثانوية كانوا من عشاق الرياضة وكانوا قريبين وعزيزين على مجتمعهم ،كان الزوج كيث ، 62 عامًا ، سائق شاحنة لشركة UPS ، ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا الطفيفة أولاً نظرًا لكونه مصابًا بمرض السكري ، فقد اعتقد أنه من مضاعفات السكر.

بعد أسبوع ، أصيبت جويندولين ، 60 عامًا ، بأعراض ، لكن حالتها كانت أسوأ بكثير من أعراض زوجها ، على حد قول آدامز، و تم إرسالها إلى المنزل من العمل حيث كانت مديرة تبرعات لمنزل أحد المحاربين القدامى، والأسوأ من ذلك أنها كانت مصابة بالربو وكانت تعاني من متلازمة خلل التنسج النقوي ، وهو نوع من أنواع سرطان الدم ، لأكثر من عام وكان من المقرر أن تخضع للعلاج الكيميائي.

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تم إدخال الزوجين إلى المستشفى بعد يومين فقط من الاعراض، حيث دخل كيث في 12 يوليو وجويندولين في 14 يوليو.



الزوجان .

بعد أربعة أيام ، في 18 يوليو ، مرت جويندولين وهي تقول وداعًا لأحفادها وآدامز عبر تطبيق FaceTime. وتوفت ، قال آدامز: "لقد بدا أنهم سيطروا على الأمر دائمًا ، لكن في 29 يوليو، انهارت الأمور.وتوفى الزوج ايضا

بدأ كيث يعاني من مشاكل في الكلى ، وأراد الطبيب أن يبدأ غسيل الكلى ، لكن آدامز قال إن الطبيب لم ينجح في الوقت المناسب ، وتوقف والده عن التنفس، وترك آل روبنسون وراءهم أربعة أطفال وعشرة أحفاد.

قال آدامز: "هذا صعب". "إنه شيء واحد أن تعرف أنك ستفقد والديك في نهاية المطاف - ولكن لتعلم أنك رأيتهم الأسبوع الماضي ، وأنك لن تراهم مرة أخرى ، إنها صدمة."