شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية : 90٪ من مرضى كورونا المتعافين يعانون تلفا فى الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يمكن للمرضى المتعافين من COVID-19 التقاط الفيروس مرة أخرى؟ هناك احتمالية كبيرة مع وجود العديد من التقارير عن إصابة الأشخاص بالمرض مرة أخرى بعد الشفاء، والتقرير التالى يلمح إلى هذا الاحتمال.

يصاب عدد متزايد من الأشخاص بمرض COVID-19 شديد العدوى ، لكن معدل الشفاء آخذ في الارتفاع أيضًا في جميع أنحاء العالم، لكن السؤال هو ما إذا كان هؤلاء المرضى الذين تم شفائهم قد أصبحوا محصنين ضد المرض.



المتعافين من كوورنا ومشاكل الرئة

كشف تقرير من الصين وفقا لتقرير موقع "healthsite" أن 90 % من المرضى المتعافين من فيروس كورونا من مستشفى بارز في مدينة ووهان، يعانون من تلف في الرئة، و5% منهم ثبتت إصابتهم بالفيروس مرة أخرى.

وقال Peng Zhiyong ، مدير وحدة العناية المركزة - مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان ، وفريقه 100 مريض متعافي منذ أبريل، إن متوسط ​​عمر المرضى الذين شملتهم الدراسة هو 59 سنة، و عندما أكملوا المرحلة الأولى من البرنامج لمدة عام واحد في يوليو ، وجد الفريق أن رئتي 90 % من المرضى لا تزال في حالة تالفة، نشرت نتائج الدراسة لأول مرة في جلوبال تايمز ، وهي صحيفة صينية تصدر باللغة الإنجليزية

لم يتم العثور على أجسام مضادة في 10 % من المرضى المتعافينكما لم يجد فريق Peng أي أجسام مضادة ضد فيروس كورونا الجديد في 10٪ من 100 مريض، وقال التقرير إن 5% منهم يجب أن يخضعوا للحجر الصحي مرة أخرى لأنهم أظهروا نتائج إيجابية في اختبارات الجلوبولين المناعي M (IgM).

IgM هو الجسم المضاد الذي ينتجه الجهاز المناعي عندما يهاجم الفيروس، والذى يشير وجوده في الدم إلى إصابة الشخص بالفيروس. ومع ذلك ، لا يزال الأطباء غير متأكدين مما إذا كان المرضى المتعافون قد أصيبوا مرة أخرى.

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كان لدى جميع المرضى أيضًا مستوى منخفض من الخلايا البائية ، وهي قوة أساسية لقتل الفيروسات في جسم الإنسان ، ولكن مستوى مرتفعًا من الخلايا التائية ، التي تتعرف فقط على المستضدات الفيروسية خارج الخلايا المصابة. هذا يعني أن أجهزتهم المناعية لم تتعافى بالكامل بعد.

في اختبار المشي ، تمكن المرضى الذين تماثلوا للشفاء من المشي لمسافة 400 متر فقط في 6 دقائق بينما تمكن أقرانهم الأصحاء من المشي لمسافة 500 متر في نفس الفترة، حتى بعد خروجهم من المستشفى ، يتعين على بعض المرضى المتعافين الاعتماد على أجهزة الأكسجين لمدة 3 أشهر ، بحسب التقرير، كما أفاد المرضى أنهم يعانون من الاكتئاب والشعور بالوصمة.





هل يمكنك اصطياد الفيروس مرة أخرى؟أثارت التقارير عن احتمال عودة الإصابة بفيروس كورونا شكوكًا بين الناس حول ما إذا كان يمكن للبشر أن يصبحوا محصنين ضد الفيروس. وجدت دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature أن الأجسام المضادة في مرضى COVID-19 عديمي الأعراض قد انخفضت في غضون 2-3 أشهر.

علاوة على ذلك ، لاحظوا انخفاضًا في تحييد الأجسام المضادة - الأجسام المضادة التي ترتبط بالفيروس وتوقف العدوى - في 81 % من المرضى بدون أعراض و 62 % من المرضى الذين يعانون من الأعراض.

وجدت دراسة صغيرة أخرى عن فيروسات كورونا التي تسبب نزلات البرد انخفاضًا كبيرًا (حوالي 50 %) في مستويات الأجسام المضادة بين المرضى المتعافين في غضون ستة أشهر وعودة العدوى في غضون عام.

نظرًا لأن SARS-CoV-2 هو أيضًا عضو في عائلة الفيروس التاجي وله العديد من الخصائص ، فقد ألمح الباحثون إلى احتمال عودة الإصابة بـ COVID-19.