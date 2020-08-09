شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: الشباب قد يتسببون فى طفرات بأعداد مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الشباب قد يقودون طفرات في فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا ، حيث قيل إن القارة على حافة موجة ثانية، وقال مدير المنظمة في أوروبا إن نسبة أعلى من الحالات الجديدة تظهر بين الشباب.

وظهرت معدلات إصابة أعلى بين الشباب - مع أنه تم توثيق أن الشباب ، بشكل عام ، أقل تأثراً بـ COVID-19 -

وقال الدكتور هانز كلوج لبرنامج Today على إذاعة BBC Radio 4 الأسبوع الماضي: "هناك عدد متزايد من البلدان التي تشهد تفشيًا محليًا وانتعاشًا في الحالات إنه نتيجة لتغيير في السلوك البشري".

يأتي تحذيره في وقت يتزايد فيه القلق بشأن خطر إعادة إصابة المجتمعات بالعدوى من قبل الأشخاص العائدين من مناطق العطلات الساخنة ، والتي اتُهم البعض منها بملاحظة تباعد اجتماعي أقل مما يمكن رؤيته في المنزل، وكذلك تقارير عن حفلات في الشوارع بعد الإغلاق.

ولدى المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ، الذي يجمع البيانات حول معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا ، معلومات غير مكتملة حول ارتفاع المعدلات بين مختلف الفئات العمرية.

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وتنشر النمسا والدنمارك وسلوفاكيا وإسبانيا ولاتفيا وإستونيا أرقامًا لمعدلات الإصابة بين الفئات العمرية المختلفة ، وفي الواقع ، تُظهر بعض الرسوم البيانية ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الإصابة بين الفئات الأصغر سنًا.

وتم توفير بيانات إضافية تشير إلى أن الشباب قد يكون لديهم أعلى معدلات العدوى مؤخرًا من خلال دراسة ما قبل الطباعة من إمبريال كوليدج لندن ، والتي وجدت من بين حوالي 120 ألف مسحة مأخوذة من أشخاص في إنجلترا في مايو ، تم العثور على أعلى مستويات العدوى بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.

قال الدكتور جيريمي روسمان ، المحاضر البارز في علم الفيروسات بجامعة كنت ، لشبكة سكاي نيوز إن الأمر قد يكون أسوأ مما تشير إليه الأرقام الرسمية ، لأن العديد من الشباب - الأقل تأثراً بالفيروس - لا يخضعون للاختبار.