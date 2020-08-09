إشربي 3 أكواب يومياً واحصلي على مقاس خصر وردفين ومؤخرة مثالي

بالطبع، تسعين، بكلّ ما أوتيت من قوّة إلى التخلص من الدهون التي تراكمت في مناطق مختلفة من جسمك وتطمحين إلى أن ترتدي تلك الملابس الأنيقة التي ستليق بك في حال خسرت بضعة سنتيمترات. والآن حان الوقت لتحققي حلمك ولتحافظي على رشاقتك كما تفعل آن هاذواي. نعم، لقد بات بإمكانك أن تحصلي على النتيجة التي تريدين من خلال إعدادك خلاصة تحتوي على أوراق الغار والشاي الأخضر والقرفة وهي مكوّنات حارقة للدهون ومعززة لعملية الأيض بامتياز.

خلاصة عجيبة

لكي تحصلي على خلاصتك هذه وتتمكني من خسارة عدد كبير من السنتيمترات من محيط خصرك وردفيك ومؤخرتك ومناطق أخرى من جسمك وتبلغي الوزن والمقاسات التي تريدين، ننصحك بأن تطبقي هذه الخطوات السهلة:

-ضعي 800 ملل من الماء على النار إلى أن يغلي.

-إنزعي الماء عن النار وأضيفي إليه عوداً من القرفة و3 أوراق من الغار وملعقة طعام من الشاي الأخضر.

-غطّي الخليط لنحو 15 دقيقة قبل أن تقومي بتصفيته بحيث يصبح جاهزاً للشرب.

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إنتبهي!

لكي تحصلي على النتيجة التي تريدين، أي على مقاس خصر وردفين ومؤخرة مثالي، من الأفضل أن تشربي هذه الخلاصة في الصباح، مباشرة بعد استيقاظك من النوم، أي قبل أن تتناولي أيّ نوع من الطعام. فهذا يحفّز عملية الأيض لديك ويساهم في حرق الدهون في الكثير من مناطق جسمك بسرعة قياسية وبطريقة صحية ومن دون أن تبذلي الكثير من الجهود. وهكذا يمكنك أن تنظري إلى نفسك في المرآة وأن تفخري بالإنجاز الذي حققته خلال وقت قصير.

كذلك من الأفضل أن تشربي كوباً ثانياً من هذه الخلاصة بعد تناولك طعام الفطور وثالثاً في المساء قبل أن تخلدي إلى النوم. والنتيجة؟ تراجع مقاس بطنك وأردافك ومؤخرتك بنحو 20 سنتيمتراً خلال 7 أيام فقط. هل تصدقين؟ إذاً، لا تترددي واختبري بنفسك هذه الوصفة العجيبة. لكن احرصي على أن تعتمدي، في موازاة ذلك، نظاماً غذائياً متوازناً وصحياً وعلى أن تمارسي بعض التمارين الخفيفة. وبالطبع، لا تشربي هذه الخلاصة في حال كنت حاملاً أو مرضعاً.

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