"تطوع من أجل الإنسانية".. حملة الإمارات لإنتاج "لقاح كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع تفاقم جائحة كورونا وانتشاره في جميع أنحاء العالم أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة على عاتقها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مهمة التصدي والحد من انتشار هذا الوباء.
التطوع لدعم تجارب لقاح كورونا بالإمارات.. الشروط وأسباب المنع
وبتوجيه مباشر من قيادة الإمارات تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة Sinopharmالصينية و G42 لمباشرة إجراء التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل في دولة الإمارات بمشاركة 15 ألف متطوع من مختلف الأعراق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وذلك بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وبإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.
الإمارات تشجع على التطوع في تجارب لقاح كورونا
وتبدأ رحلة المتطوع باليوم "صفر" حيث يأخذ الجرعة الأولى، ثم تتم متابعة أي أعراض جانبية في اليوم الثالث والسابع والرابع عشر حتى يتم أخذ الجرعة الثانية في اليوم 21، ثم تتم معاينة الأعراض الجانبية مرة أخرى حتى اليوم الـ49.
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