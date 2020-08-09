شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ينصح بعدم تناول مشروبات الطاقة.. لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح استشاري المخ والأعصاب الدكتور جاسم الهاشل، بعدم تناول مشروبات الطاقة بسبب أضرارها على صحة الإنسان.

وأضاف في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أن مشروبات الطاقة سبب رئيسي للصداع عند الناس، لكونها تحتوي على كميات كبيرة من مادة الكافيين.

وأوضح” الهاشل” أن مادة الكافيين قد تقلل من الشعور بالصداع، لكن المشكلة الكبرى عقب انتهاء مفعولها بالجسم، كما أن هذه المادة لها أضرار على القلب والعضلات والخلايا العصبية.

ووجه نصيحة بضرورة الامتناع عن تناول مشروبات الطاقة بجميع أنواعها، لكونها لا تحقق أي منفعة لجسم الإنسان.

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