شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أكثر من ثلاثة ملايين شخص فى إنجلترا يعانون من السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة من أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في إنجلترا يعانون من السمنة المفرطة لدرجة أنهم بحاجة إلى جراحة السمنة، ووجد الباحثون أن واحدًا من كل 14 بالغًا مؤهل حاليًا لإجراء مكافحة السمنة التي يمكن أن تكلف ما بين 4000 و15000 جنيه إسترليني في المرة، وحسب "الديلى ميل" البريطانية يعاني أكثر من ثلاثة ملايين شخص من زيادة الوزن بما يكفي لجراحة السمنة، والتي تُعرف أحيانًا باسم "تدبيس المعدة"وفيها يتم تثبيت رباط حول المعدة لتقييد كمية الطعام التي يمكن للمريض تناولها، يوصي المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية بإجراء عملية جراحية لأي شخص لديه مؤشر كتلة جسم أعلى من 40 .

وتشير الأرقام إلى أن الحملات السابقة لمكافحة السمنة قد فشلت، بعد أسابيع فقط من إطلاق رئيس الوزراء بوريس جونسون حملة جديدة، ويشمل ذلك الحد من صفقات اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا على الأطعمة غير الصحية ، وحظر عروض الحلويات عند الخروج ، ووضع حد للإعلانات التلفزيونية للأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح قبل الساعة 9 مساءً.

عمليات السمنة، والمعروفة باسم جراحة السمنة، تقيد كمية الطعام التي يمكن أن تحملها المعدة باستخدام رباط المعدة أو تكميمها ، أو من خلال المجازة التي تربط الجزء العلوي من المعدة بالأمعاء الدقيقة.

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ويوصي المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية بإجراء عملية جراحية لأي شخص لديه مؤشر كتلة جسم أعلى من 40 ، مثل رجل يبلغ طوله 5 أقدام و 10 بوصات ويزن 20 حجرًا أو امرأة بطول 5 أقدام و 6 بوصات من 18 حجرًا.

ويتم أيضًا معاقبة الجراحة لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم من 30 إلى 35 إذا كان لديهم مرض السكري من النوع 2. وهذا يشمل 5 أقدام و 10 بوصات للرجال من 15 حجرًا أو 5 أقدام و 6 بوصات من 13.5 حجرًا.