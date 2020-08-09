نصائح للحفاظ على صحة أطفالكم من عدوى كورونا في العطلة الصيفية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

الطبيب الإيطالي جايتانو مارياني، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى ساكرا فاميليا دي إيربا في مقاطعة كومو بشمالي البلاد، يقدم مجموعة من النصائح لحماية الأطفال من فيروس كورونا خلال فترة العطلة الصيفية، وفقا لموقع ” today” الإيطالي.

يقول مارياني إن أولى التوصيات، التي يود التركيز عليها، هي عدم إحساس أطفالنا بالقلق، فهم فقط يحتاجون إلى توضيح الأمور لهم بشكل جيد وبطريقة مبسطة، وذلك لأننا سنضطر على الأرجح إلى العيش مع حالة الطوارئ هذه لعدة أشهر قادمة، دون التخلي عن القواعد الهامة.

وعن المسافات المناسبة، التي يجب احترامها على الشاطئ، قال الطبيب الإيطالي: “في البحر الحد الأدنى للمسافة بين الناس هو متر واحد، ولكن يجب الانتباه على وجود حوالي 3 أمتار بين كل مظلة (شمسية) وأخرى، أما المسافة بين كراسي الاستلقاء للتشمس فيحب أنن تكون مترا ونصف المتر”.

وعما إذا كان يمكن نقل العدوى من الرمال والمياه، يقول: “لا يبدو خطر انتقال العدوى من خلال الرمال والمياه كبيرا، بناء على البيانات المتاحة حاليا، وحتى مع هذه النسبة البسيطة”.

وأضاف: “يمكننا اتباع تجنب مشاركة المناشف وأردية الحمام والأشياء الأخرى التي يشيع استخدامها على الشاطئ، مثل سترات النجاة (لايف جاكيت) وعوامات الذراعين مع الآخرين”.

كما شدد على استخدام المطهرات بشكل متكرر عند لمس الأسطح مثل الصنبور في الدش.

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ومن بين الأمور، التي أكد طبيب الأطفال الإيطالي عليها، ضرورة الانتباه إلى مخاطر العدوى في الأماكن المغلقة، مثل المطاعم والفنادق وأماكن التسوق، خاصة في حالة التهوية الاصطناعية بدلا من الطبيعة، مثل مكيفات الهواء.

ويضاف كل ذلك إلى ارتداء الأقنعة الواقية، واحترام المسافات، واستخدام المطهرات بشكل متكرر، خاصة قبل وبعد استخدام المرحاض.

وعند الحديث عن ذهاب الأطفال إلى حمامات السباحة العامة في الفنادق على سبيل المثال، قال مارياني: “لا ينتقل فيروس كورونا في الماء، لذلك لا يوجد أي خطر على الأطفال في نزولها”.

وفيما يخص لعب الأطفال في الهواء الطلق، ينصح الطبيب الإيطالي بلعب الأطفال في مجموعات صغيرة، ومع المجموعة نفسها من الصغار، نظرا لأن ذلك يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالعدوى ويسهل أيضا تتبع مصدر العدوى المحتملة.

وفي حالة السفر بوسائل النقل مثل القطارات والحافلات والسفن والطائرات ومترو الأنفاق، يجب على الأطفال التي تزيد أعمارهم عن 6 أعوام، ارتداء الكمامات.

واختتم طبيب الأطفال الإيطالي حديثه قائلا: “ينبغي المواظبة على تنظيف الأسطح التي يلعب الصغار عليها بمطهرات أساسها الكحول (الإيثانول) بنسبة 75٪ أو الكلور بنسبة 1٪ من المبيض، بالإضافة إلى غسل أيديهم في فترة العطلة الصيفية بشكل متكرر أكثر من المعتاد عن المنزل في الأيام العادية، مع الحرص على غلق الصنبور بمنديل ورقي”.