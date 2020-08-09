س و ج ما هو مرض هاشيموتو وأعراض الإصابة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاشيموتو هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهاز المناعه خلايا الغدة الدرقية السليمة، إنه السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية،

العلاج التقليدي لقصور الغدة الدرقية، بما في ذلك التهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو، هو استخدام دواء يسمى ليفوثيروكسين لاستبدال هرمون الغدة الدرقية المفقود، ليفوثيروكسين هو نسخة اصطناعية من هرمون الغدة الدرقية، وفقا لتقرير لموقع healthline.

في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر عوامل مثل الإجهاد والأدوية الأخرى على وظيفة الغدة الدرقية أو امتصاص ليفوثيروكسين يمكن أن يؤدي ذلك إلى اشتعال أعراض قصور الغدة الدرقية.

س: ما هو مرض هاشيموتو؟

ج: هو من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهاز المناعة خلايا الغدة الدرقية السليمة، إنه السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية، وهو عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.

ما هي أعراض الإصابة بمرض هاشيموتو؟

إعياء، أوجاع وآلام في العضلات والمفاصل، إمساك، زيادة الوزن غير المبررة، بشرة شاحبة وجافة، تضخم الغدة الدرقية، حساسية للبرد، شعر جاف أو هش، تساقط الشعر، أظافر هشة، ضعف العضلات، بطء ضربات القلب، مشاكل في الذاكرة، كآبة، فترات الحيض غير المنتظمة أو الثقيلة.

س: ما هي أسباب الإصابة بمرض هاشيموتو؟

ج: هناك مجموعة متنوعة من الأشياء التي يمكن أن تسبب اندلاع التهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو. يمكن أن تشمل العوامل التالية.

بعض العناصر الغذائية مثل اليود فهو مهم لوظيفة الغدة الدرقية ، ومن المهم التأكد من أن النظام الغذائي يحتوي على كمية كافية.

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السيلينيوم مهم أيضًا للغدة الدرقية ، وقد يؤثر نقصه على وظيفة الغدة الدرقية ومع ذلك ، يمكن عادةً الحصول على ما يكفي من السيلينيوم في النظام الغذائي ، لذلك قد لا تكون المكملات ضرورية، كما ارتبط نقص الزنك أيضًا مع قصور الغدة الدرقية.

ولوحظ وجود نقص في فيتامين د وفيتامين ب 12 لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو.

س: هل تناول بعض الادوية تزيد من اعراض مرض هاشيموتو؟

ج: يمكن أن تتداخل بعض الأدوية والمكملات الغذائية مع أدوية الغدة الدرقية عندما يحدث هذا ، قد لا تحصل على الجرعة المناسبة من ليفوثيروكسين ويمكن أن تعاني من شدة الاعراض.

ويجب الحذر عند تناول مكملات الكالسيوم أو الحديد، ومضادات الحموضة، وهرمون الاستروجين ، مثل تلك المستخدمة في حبوب منع الحمل أو في العلاج بالهرمونات البديلة، أنواع معينة من الأدوية الخافضة للكوليسترول، مضاد حيوى، أدوية قرحة المعدة.

س: هل الضغط العصبى يؤثر على الاصابه بمرض هاشيموتو؟

ج: يمكن أن يؤثر الإجهاد على جهاز المناعة مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات المناعة الذاتية مثل مرض جريفز، يتسبب مرض جريفز في فرط نشاط الغدة الدرقية ، بينما يؤدي مرض هاشيموتو إلى عدم نشاطها.لن يسبب الإجهاد وحده اضطرابًا في الغدة الدرقية ، ولكنه قد يزيد الحالة سوءًا.

يمكن أن يؤثر الإجهاد على الغدة الدرقية عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم، عندما تتباطأ وظيفة الغدة الدرقية أثناء الإجهاد ، تنخفض مستويات هرمون ثلاثي يودوثيرونين (T3) وهرمون الغدة الدرقية (T4).

س: كيف يتم علاج مرض هاشيموتو؟

ج: يتم علاج التهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو الذي يسبب قصور الغدة الدرقية باستخدام دواء يسمى ليفوثيروكسين هذه نسخة اصطناعية من هرمون الغدة الدرقية التي تساعد على استبدال الهرمونات التي لا تنتجها الغدة الدرقية.