شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الطريقة الصحيحة لشرب الماء للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بجسم صحي، فشرب كمية كافية منه خلال اليوم مهم جدًا للبقاء بصحة جيدة وتجنب الجفاف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، والترطيب مهم للغاية للحفاظ على وظائف الجسم بكفاءة،

ويلعب الماء أيضًا دورًا في وظائف الجسم الأساسية مثل الهضم والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن خلال الموسم الحار والرطب ، نظرًا لأننا نميل إلى التعرق كثيرًا ، يصبح من المهم جدًا الحفاظ على رطوبة الجسم يمكن أن يؤدي الجفاف إلى مشاكل في المعدة مثل الإمساك والتعب.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS هناك طريقة صحيحة لشرب الماء، فكثير ما يُطلب منا أن نأخذ الماء في كوب ، ولا نبتلعه من الزجاجة يُقال لنا أيضًا ما إذا كان علينا الجلوس وشرب الماء ، أو الوقوف والقيام بنفس الشيء فيما يلي بعض النصائح والأساطير الخاصة بالطريقة الصحيحة لشرب الماء.

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شرب الماء من الكوب وليس من الزجاجة

كثيرًا ما نسمع شيوخنا يخبروننا أن شرب الماء من الزجاجة ليس الطريقة الصحيحة، ولكن بدلاً من ذلك يجب أن نأخذ كوبًا من الماء ونشربه برشفه.

عندما تشرب الماء من زجاجة، فإنك تميل إلى شرب ما يكفي لإشباع عطشك في الوقت الحالي، ومع ذلك، عندما تشرب الماء من كوب ، فمن المحتمل أن تنهي الماء الموجود فيه، مما يساعدك على استهلاك المزيد.

لا ينصح أيضًا بشرب الماء من الزجاجة لأنه قد يجعلك تشعر بالانتفاخ، ومع ذلك، عندما تشرب الماء من الكوب، تشرب رشفة، يظل جسمك رطبًا ، بدلاً من الشعور بأي نوع من الانزعاج.

هل يجب أن تشرب الماء وأنت واقف أم جالس؟

في حين لا يوجد دليل علمي يخبرنا أيهما صحيح ، فمن المؤكد أن الاعتقاد بأن الوقوف وشرب الماء يمكن أن يؤدي إلى التهاب المفاصل وأمراض أخرى هو خرافة، ومع ذلك، لا يزال يوصى بالجلوس وشرب الماء، لأن الوضع يمكن أن يلعب دورًا في الطريقة التي يتلقى بها جسمنا ما نطعمه عندما نقف أو نمشي ، يكون تدفق الدم مرتفعًا باتجاه أيدينا وأرجلنا ، مما قد يعيق وصول الماء إلى الجهاز الهضمي بشكل صحيح.

الطريقة الصحيحة لشرب الماء هي الجلوس مع كأس من الماء وشربه رشفة، ويجب أن يستهلك المرء ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء في اليوم، ويفضل شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة وعدم شرب الماء شديد البرودة.