شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة الغنية باليود لتحسين صحة الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليود هو معدن أساسي يجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي وذلك لأن الغدة الدرقية تحتاجه لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي لها العديد من المسؤوليات المهمة في الجسم، ووفقا لتقرير لموقع healthline يحتاج الجسم لـ150 ميكروجرام يوميا لمعظم البالغين بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات ، تكون المتطلبات أعلى، ويمكن أن يؤدي نقص اليود إلى تورم الغدة الدرقية ، المعروف باسم تضخم الغدة الدرقية ، وقصور الغدة الدرقية ، والذي يمكن أن يسبب التعب وضعف العضلات وزيادة الوزن.

مصادر غنية باليودالأعشاب البحرية

الأعشاب البحرية هي مصدر جيد لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، الأعشاب البحرية هي واحدة من أفضل المصادر الطبيعية لليود ومع ذلك ، يمكن أن تختلف الكمية بشكل كبير بناءً على نوع الأعشاب البحرية ، والمنطقة التي نمت فيها وتحضيرها.

سمك القد

سمك القد هو سمك أبيض متعدد الاستخدامات رقيق الملمس وله نكهة خفيفة، إنه منخفض نسبيًا في الدهون والسعرات الحرارية ولكنه يقدم مجموعة متنوعة من المعادن والعناصر الغذائية ، بما في ذلك اليود.

منتجات الألبان

منتجات الألبان هي مصادر رئيسية لليود، تختلف كمية اليود في الحليب ومنتجات الألبان بشكل كبير اعتمادًا على محتوى اليود في علف الماشية ، يمكن أن يوفر كوب واحد من الحليب 59-112 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من اليود.

الزبادي هو أيضًا مصدر جيد للألبان من اليود يوفر كوب واحد من الزبادي العادي ما يقرب من نصف الكمية اليومية الموصى بها.

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كما يعتبر الجبن الريفي من أفضل مصادر اليود كوب واحد من الجبن يوفر 65 ميكروجرامًا ، بينما يوفر أونصة واحدة من جبن الشيدر حوالي 12 ميكروجرام.

الملح المعالج باليود

هناك حوالي 71 ميكروجرام من اليود في 1/4 ملعقة صغيرة من الملح المعالج باليود ، وهو 47 ٪ من المدخول اليومي الموصى به

الجمبري

الجمبرى من المأكولات البحرية منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين وهو مصدر جيد جدًا لليود، بجانب العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين B12 والسيلينيوم والفوسفور .

التونة

التونة أيضًا غذاء منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين وغني باليود علاوة على ذلك ، فهي مصدر جيد للبوتاسيوم والحديد وفيتامينات ب، التونة هي أيضًا مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

توفر الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون كميات أقل من اليود.بما أن التونة هي سمكة أكثر سمنة ، فإن كمية اليود الموجودة في التونة أقل من أصناف الأسماك الأقل حجماً ، مثل سمك القد.