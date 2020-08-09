شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخوخة وعوامل الوراثة.. أسباب مختلفة لظهور الأوردة البارزة تحت العينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص خاصة السيدات من ظهور بعد الأوردة والعروق تحت العينين ويحاولون إخفاءها بمستحضرات التجميل، والأوردة التي تنقل الدم إلى الأوعية في العينين تسمى الأوردة حول الحجاج تؤدي وظيفة مهمة ويمكنها عادةً القيام بعملها دون أن تكون مرئية تحت الجلد.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE، لكن بعض العوامل، مثل الشيخوخة وعلم الوراثة، يمكن أن تجعل هذه الأوردة أكثر وضوحًا مما تريد، ويمكن أن تجعلك الأوردة الزرقاء والأرجوانية والصفراء تحت العينين وكأن الشخص يعانى من التعب والاجهاد.

يمكن أن يكون وجود عروق بارزة تحت العينين جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة لدى بعض الأشخاص وليس بالضرورة سببًا للقلق.

ما الذي يجعل الأوردة تحت العين تصبح بارزة؟

الجلد تحت العينين والمعروف أحيانًا باسم "حوض الدموع" ، أرق وأكثر حساسية من الجلد الآخر، مع التقدم في العمر ، يمكن أن يصبح هذا الجلد أكثر شفافية ، مما يجعل الأوردة تحته أكثر وضوحًا، وتوجد العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في حدوث ذلك:

علم الوراثة: بالنسبة لبعض الناس ، تعمل الأوردة المحيطة بالعضلات البارزة ببساطة في الأسرة.

أضرار اشعة الشمس: يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر للشمس بدون نظارة شمسية واقية من الشمس إلى ظهور الأوردة حول الحجاج في وقت مبكر من الحياة.

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نمط الحياة: الأنشطة التي تضر البشرة وجهاز الأوعية الدموية، مثل التدخين يمكن أن تجعل الأوردة تحت العينين أكثر عرضة للظهور.

لون البشرة: إذا كانت البشرة شاحبة جدًا أو شبه شفافة ، فقد تصبح العروق مرئية في سن أصغر.

هناك العديد من العلاجات التي يمكن تجربتها لجعل الأوردة تحت العينين أقل وضوحًا

العلاجات المنزلية

يقسم بعض الناس بالعلاجات المنزلية لجعل الأوردة تحت العينين أقل وضوحًا تتضمن هذه الطرق وضع أشياء باردة على العين كل صباح مثل شرائح الخيار، ملاعق مثلجة، كمادات باردة قد يساعد ذلك على انقباض الأوردة وتقليل مظهرها، والعلاجات المنزلية هي الطريقة الأبسط والأقل كلفة والأقل تكلفة لعلاج الأوردة البارزة تحت العينين.