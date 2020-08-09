شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تبدي اهتمامها بشراء عمليات «تيك توك» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن شركة «تويتر» فاتحت «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» لمشاركة المقاطع المصورة للإعراب عن اهتمامها بالاستحواذ على عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، في الوقت الذي أثار فيه خبراء شكوكا بشأن قدرة «تويتر» على تمويل أي صفقة محتملة.

وشكك المصدران بقوة في قدرة «تويتر» على التفوق على «مايكروسوفت» وإتمام مثل هذه الصفقة التي ستمثل تحولا لها وذلك خلال المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لـ«بايت دانس»، وهي 45 يوما، للموافقة على البيع.

كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أورد نبأ دخول «تويتر» و«تيك توك» في محادثات أولية وبقاء «مايكروسوفت» في صدارة المشترين المحتملين للعمليات الأمريكية للتطبيق.

وبحسب المصادر فإن القيمة السوقية لـ«تويتر» تقترب من 30 مليار دولار وستحتاج لجمع رأس مال إضافي لتمويل الصفقة.

وأوضح أحد المصادر أن شركة «سيلفر ليك» الخاصة، أحد المساهمين في «تويتر»، أبدت اهتمامها بالمساعدة في تمويل الصفقة المحتملة.

وأحجم «تيك توك» و«بايت دانس» و«توتير» عن التعقيب.

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وتعرض التطبيق لانتقادات من مشرعين أمريكيين بشأن مخاوف على الأمن القومي تتعلق بجمع البيانات.