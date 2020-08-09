ما هو مقياس التأكسج النبضى وكيف يستخدم لقياس مستويات الأكسجين فى الدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط جائحة كورونا، يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الرئة أو القلب المزمنة إلى إجراء فحص منتظم لمستويات الأكسجين في الدم، وذلك للتأكد من أن القلب يضخ الأكسجين بشكل صحيح ويستقبله جميع الأعضاء.

الجهاز الذي يعتبر مفيدًا في قياس مستويات الأكسجين في الدم هو مقياس تأكسج النبض، وهو جهاز صغير يثبت على إصبعك أو شحمة الأذن أو إصبع القدم ويوفر لك بيانات الأكسجين في الدم.

وعلى الرغم من سهولة تشغيله ، لا يزال العديد من الأشخاص لا يعرفون كيفية عمل هذا الجهاز وكيفية استخدام مقياس تأكسج النبض.

هذا المقال يشرح كل شيء بالتفصيل

ما هو مقياس تأكسج النبض؟وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يعد قياس التأكسج النبضي طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت رئتيك وقلبك تعملان بشكل جيد وأن إمدادات الأكسجين مناسبة.

يساعدك الجهاز في معرفة ما إذا كانت جميع أجزاء الجسم تتلقى كمية وفيرة من الأكسجين أم لا، كما يساعد في تشخيص أي حالة كامنة لأن الأكسجين غير السليم هو عرض محتمل للعديد من المشاكل المتعلقة بالرئتين والقلب، وهذا يساعد في تحديد أمراض الرئة أو القلب المزمنة حتى تتمكن من الحصول على العلاج في الوقت المناسب لمنع حدوث المزيد من المضاعفات، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين إلى الوفاة عند الأطفال.

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كيف يعمل مقياس تأكسج النبض؟دور مقياس التأكسج النبضي هو قياس تشبع الأكسجين في الدم، فعندما تقوم بوضعه على إصبعك أو شحمة أذنك، يقوم الجهاز بفحص تشبع الدم، ويشير إلى نسبة التشبع لتمنحك حالة مستويات الأكسجين. على سبيل المثال ، تعني نسبة 100٪ أنها مشبعة بالكامل ويمكن أن تشير النسبة المئوية الأقل إلى شيء ما يجب معالجته. كيف يعمل مقياس تأكسج النبض؟دور مقياس التأكسج النبضي هو قياس تشبع الأكسجين في الدم، فعندما تقوم بوضعه على إصبعك أو شحمة أذنك، يقوم الجهاز بفحص تشبع الدم، ويشير إلى نسبة التشبع لتمنحك حالة مستويات الأكسجين. على سبيل المثال ، تعني نسبة 100٪ أنها مشبعة بالكامل ويمكن أن تشير النسبة المئوية الأقل إلى شيء ما يجب معالجته.

وهذا جهاز آمن وفعال وغير جراحي متاح بسهولة أيضًا، وإذا كان لديك مريض في الرئة أو القلب في المنزل ، فهذا الجهاز سهل الاستخدام، ولا يحتاج الأشخاص الأصحاء الآخرون إلى استخدام هذه الأداة، فقط يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو أمراض القلب مثل فشل القلب أو الذين خضعوا مؤخرًا لجراحة القلب إلى مقياس تأكسج نبضي في المنزل.

ينصح العديد من المرضى بالعلاج بالأكسجين عندما تنخفض مستويات الأكسجين في الدم، وباستخدام مقياس تأكسج النبض ، يسهل العثور على وقت إعطاء العلاج بالأكسجين لهم. أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم فيما يلي بعض أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم للمراقبة: أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم فيما يلي بعض أعراض انخفاض مستوى الأكسجين في الدم للمراقبة:

زيادة معدل ضربات القلب

تنفس سريع

ضيق التنفس أو عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح

بالنسبة للأشخاص الأصحاء ، يجب أن تكون القراءة 95 ٪ أو أعلى، وبينما بالنسبة لشخص مريض ، ستكون القراءة منخفضة، يجب عليك استشارة طبيبك للعثور على القراءة الصحيحة لك.