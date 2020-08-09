شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب جلطة المخ عديدة وأبرزها ارتفاع ضغط الدم أو التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جلطة المخ أو السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من دماغك، فبدون وجود الأكسجين في الدم، تبدأ خلايا الدماغ بالموت في غضون دقائق، للمساعدة في منع السكتة الدماغية، تعرف على الأسباب والأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمالات الإصابة بجلطة في المخ، في هذا التقرير نتعرف على أسباب جلطة المخ وفقاً لموقع "web md".



اسباب جلطة المخ

اسباب جلطة المخ

أسباب جلطة المخ عديدة ويمكنك علاج بعض الحالات التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية لكن لا يمكن تغيير الأشياء الأخرى التي تعرضك للخطر:

- ارتفاع ضغط الدم أكبر سبب للسكتات الدماغية إذا كان ضغط دمك عادةً 140/90 أو أعلى، سيناقش طبيبك العلاج معك.

- التدخين أو مضغ التبغ يزيد من احتمالات إصابتك بجلطة المخ، حيث إن النيكوتين يرفع ضغط الدم ويتسبب دخان السجائر في تراكم الدهون في شريان الرقبة الرئيسي كما أنه يثخن الدم ويجعله أكثر عرضة للتجلط حتى التدخين السلبي يمكن أن يؤثر عليك.

- الإصابة بمرض قلبي: تشمل هذه الحالة خللًا في صمامات القلب بالإضافة إلى الرجفان الأذيني ، أو عدم انتظام ضربات القلب ، مما يتسبب في ربع حالات السكتات الدماغية بين كبار السن يمكن أيضًا أن يكون لديك انسداد الشرايين بسبب الترسبات الدهنية.

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جلطة المخ

-داء السكري غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون به من ارتفاع ضغط الدم ويكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن كلاهما يزيد من فرصة الإصابة بسكتة دماغية يتسبب مرض السكري في تلف الأوعية الدموية ، مما يزيد من احتمالية حدوث السكتة الدماغية إذا أصبت بسكتة دماغية عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ، فإن إصابة دماغك تكون أكبر.

-الوزن وممارسة الرياضة قد تزداد فرص إصابتك بالسكتة الدماغية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن يمكنك تقليل احتمالاتك من خلال ممارسة الرياضة كل يوم قم بالمشي السريع لمدة 30 دقيقة أو مارس تمارين تقوية العضلات مثل تمارين الضغط ورفع الأثقال.

-الأدوية يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من فرص إصابتك بالسكتة الدماغية على سبيل المثال ، يمكن للأدوية المسيلة للدم، التي يقترحها الأطباء لمنع تجلط الدم، أن تزيد احتمالية حدوث السكتة الدماغية من خلال النزيف ربطت الدراسات بين العلاج الهرموني، المستخدم لأعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة، ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية. كما أن تناول جرعة منخفضة من الإستروجين في حبوب منع الحمل قد يزيد من احتمالات الإصابة.

تقدم العمر يمكن لأي شخص أن يصاب بسكتة دماغية ، حتى الأطفال في الرحم بشكل عام ، تزداد فرصك مع تقدمك في السن. الوراثة يمكن أن تحدث السكتات الدماغية في العائلات قد تشترك أنت وأقاربك في الميل للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري يمكن أن تحدث بعض السكتات الدماغية بسبب اضطراب وراثي يمنع تدفق الدم إلى الدماغ.

-الجنس النساء أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بشكل طفيف من الرجال في نفس العمر لكن النساء يصبن بسكتات دماغية في سن متأخرة، مما يجعلهن أقل عرضة للشفاء وأكثر عرضة للوفاة نتيجة لذلك