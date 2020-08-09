تعرف على فوائد الكالسيوم المختلفة لصحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم عنصر غذائي تحتاجه جميع الكائنات الحية، إنه أكثر المعادن وفرة في الجسم، وهو ضروري لصحة العظام، ويحتاج البشر إليه لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، ويتواجد 99٪ من الكالسيوم في الجسم بالعظام والأسنان، كما أنه ضروري للحفاظ على التواصل الصحي بين الدماغ وأجزاء الجسم الأخرى يلعب دورًا في حركة العضلات ووظيفة القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday يوجد الكالسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ، ويضيفه مصنعو المواد الغذائية إلى منتجات معينة. المكملات الغذائية متوفرة أيضا.

إلى جانب الكالسيوم ، يحتاج الناس أيضًا إلى فيتامين د، حيث يساعد هذا الفيتامين الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويتواجد فى زيت السمك ومنتجات الألبان المدعمة والتعرض لأشعة الشمس.

فوائد الكالسيوم لصحة الجسمصحة العظم

حوالي 99٪ من الكالسيوم في جسم الإنسان موجود في العظام والأسنان الكالسيوم ضروري لتطور العظام ونموها وصيانتها، مع نمو الأطفال، يساهم الكالسيوم في نمو عظامهم. بعد أن يتوقف الشخص عن النمو ، يستمر الكالسيوم في المساعدة في الحفاظ على العظام وإبطاء فقدان كثافة العظام ، وهو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة.

يمكن للإناث اللائي تعرضن بالفعل لانقطاع الطمث أن يفقدن كثافة العظام بمعدل أعلى من الذكور، والشباب هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام ، وقد يوصي الطبيب بمكملات الكالسيوم.

تقلص العضلات

يساعد الكالسيوم على تنظيم تقلص العضلات عندما يحفز العصب العضلة، يطلق الجسم الكالسيوم الذى يساعد البروتينات في العضلات على القيام بعمل الانقباض، عندما يضخه الجسم من العضلات.

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نظام القلب والأوعية الدموية

يلعب الكالسيوم دورًا رئيسيًا في تخثر الدم، وعملية التخثر معقدة ولها عدد من الخطوات، وتشمل هذه مجموعة من المواد الكيميائية، بما في ذلك الكالسيوم، الذى يشمل الحفاظ على عمل عضلة القلب، ويريح العضلات الملساء التي تحيط بالأوعية الدموية، وأشارت دراسات مختلفة إلى وجود صلة محتملة بين ارتفاع استهلاك الكالسيوم وانخفاض ضغط الدم.

فيتامين د ضروري أيضًا لصحة العظام ، ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الذى يساعد العديد من الإنزيمات، وبدونه لا تستطيع بعض الإنزيمات الأساسية العمل بكفاءة.

تناول كمية كافية من الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بحالات تشمل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، انخفاض ضغط الدم عند الشباب، يخفض ضغط الدم لدى الأمهات اللائي تناولن ما يكفي من الكالسيوم أثناء الحمل، تحسين قيم الكولسترول، انخفاض خطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم ، وهي نوع من الأورام غير السرطانية.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

زبادي، حليب، بدائل الألبان المدعمة، مثل حليب الصويا، السردين والسلمون، جبنة، الخضروات الورقية الخضراء ، مثل البروكلي وأوراق اللفت والجرجير واللفت، العديد من حبوب الإفطار المدعمة، عصائر الفاكهة المدعمة، المكسرات والبذور ، وخاصة اللوز والسمسم والشيا، البقوليات والحبوب، دقيق الذرة تحتوي بعض الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن ، مثل السبانخ ، على الكالسيوم.