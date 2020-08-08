إنفوجراف.. 15 ألف متطوع لدعم تجارب لقاح كورونا بالإمارات

مع تفاقم جائحة كورونا وانتشاره في جميع أنحاء العالم أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة على عاتقها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مهمة التصدي والحد من انتشار هذا الوباء.

وبتوجيه مباشر من قيادة الإمارات تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة Sinopharm الصينية وG42 لمباشرة إجراء التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل في دولة الإمارات بمشاركة 15 ألف متطوع من مختلف الأعراق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وذلك بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وبإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز شروط التطوع لدعم تجارب لقاح كورونا في الإمارات..



