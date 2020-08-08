برشلونة وبايرن ميونيخ يكملان مقاعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المزيد

أكمل ناديا برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلبا على فريقي نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب.

وبذلك بات برشلونة وبايرن ميونيخ آخر الفرق المتاهلة للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان وليون الفرنسيين ولايبزيج الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

برشلونة ضد نابولي

برشلونة نجح في الفوز على نابولي بنتيجة 3-1، على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي، ليستغل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وافتتح الفريق الكتالوني التسجيل عن طريق مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 23.





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وأضاف الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث للبارسا من ركلة جزاء، قبل أن يقلص لورينزو إنسيني الفارق من ركلة جزاء أيضا قبل نهاية الشوط الأول.

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

وفي المباراة الأخرى، نجح بايرن ميونيخ في الفوز على تشيلسي 4-1، على ملعب أليانز أرينا، في إياب الدور ثمن النهائي، مستغلا فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0.

وافتتح بايرن ميونيخ التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 24.





ورغم تقليص تامي أبراهام الفارق لتشيلسي في الدقيقة 44، نجح بايرن في تسجيل هدفين آخرين عن طريق كورينتين توليسو وليفاندوفسكي في الدقيقتين 76 و83.

بهذه النتيجة يضرب بايرن ميونيخ موعدا مع برشلونة في الدور ربع النهائي، في الوقت الذي يواجه فيه مانشستر سيتي نظيره ليون، وأتالانتا ضد باريس سان جيرمان، ولايبزيج أمام أتلتيكو مدريد.