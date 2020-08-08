شكرا لقرائتكم خبر عن «تاجرلى» أول منصة تقدم خدمات «دروب شوبينج» فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصابت جائحة كورونا الاقتصاد العالمى بالركود، الذى من المتوقع أن تمتد آثاره إلى سنوات مقبلة، وفى ظل هذه الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق جديدة لكسب المال وزيادة دخلهم عن طريق البيع عبر الإنترنت من خلال صفحات «فيسبوك».

وتتيح منصة «تاجرلى» لأى شخص بدء أعماله والبيع عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى رأس المال، أو شراء المنتجات، أو امتلاك مستودع لتخزين البضائع، أو حتى التعامل مع شركات التوصيل.

من خلال خطوات بسيطة تتيح المنصة للمستخدم إنشاء حساب، ثم اختيار طريقة تحصيل أرباحه التى سيحققها إما عن طريق تحويل بنكى أو إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، ثم الاختيار بين قائمة عريضة من المنتجات المتنوعة، التى تتجاوز 2000 منتج، فى فئات مختلفة، مثل «أدوات المنزل- الإلكترونيات- الأزياء- الإكسسوارات» وغيرها من المنتجات ليقوم بتسويقها للعملاء، حيث توفر منصة «تاجرلى» قسمًا آخر للشراء بالجملة، وذلك لأصحاب المتاجر «أون لاين» يتيح لهم شراء المنتجات بسعر الجملة، بدون الحاجة إلى شراء كميات كبيرة، وبدون تكبد عناء البحث، خصوصًا فى وجود أسواق جملة غير منظمة.

ويقول محمد مصطفى، المدير التنفيذى لشركة «تجار»، المالكة لمنصة «تاجرلى»: «نحن نقدم خدمة حزمة كاملة لأى شخص يرغب فى بدء متجره عبر الإنترنت، ونقدم منتجات بأسعار الجملة إلى البائعين- مستخدمى (تاجرلى)- ويبدأ البائعون فى الترويج لهذه المنتجات بأى طريقة يريدونها، وعندما يبيع المستخدم منتجًا، نتعامل مع عملية الطلب وتسليم المنتجات إلى عملائها، ثم تحويل الإيرادات إليه».

وأوضح المدير التنفيذى أن هذا النموذج يطلق عليه اسم «دروب شوبينج»، وتم استخدامه لسنوات من خلال منصات متخصصة حول العالم، وستكون «تاجرلى» أول منصة تطلق هذا النموذج فى مصر.

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