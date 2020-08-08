شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تكشف عن 5 أجهزة جديدة فى منظومة «Galaxy» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات- خلال فعاليتها الخاصة، التى استضافتها للمرة الأولى بشكل افتراضى عبر الإنترنت، وتم بثها بشكل مباشر من كوريا الجنوبية للإعلان عن أحدث ابتكاراتها التقنية- عن خمسة أجهزة جديدة.

وشملت الأجهزة هاتفى Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Ultra، كما كشفت الشركة عن جهازيها اللوحيين الجديدين Tab S7 و+S7، بالإضافة إلى ساعة Galaxy Watch3، وقدمت الشركة أيضًا سماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية، أما الجهاز الخامس فقد كان هاتف Galaxy Z Fold2، الذى يشكل الجيل القادم من الهواتف الذكية القابلة للطى.

وقال الدكتور تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة فى شركة سامسونج للإلكترونيات: «لولا التقنيات والأجهزة الحديثة ما كنا قد تمكنا من البقاء على اتصال بحياتنا وأعمالنا فى ظل التحديات غير العادية التى يشهدها العالم من حولنا. والغاية الأساسية للتكنولوجيا يجب أن تتمثل فى تسهيل حياة الناس وجعلها أكثر بساطة وخالية من التعقيد، ونحتاج اليوم إلى أجهزة تتسم بمستوى عالٍ من المرونة كما نحن تمامًا، وذلك حتى نتمكن من العمل واللعب والاتصال بالطريقة التى نريدها».